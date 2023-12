Weihnachtslieder schenken Freude

Erwartungsvoll blickten die Bewohner des Seniorenheim Hege dem Chor inTakt entgegen, der sich im Saal formierte, um unter der Leitung von Veronika Vetter Weihnachtslieder vorzutragen. Neben bekannten Stücken wie „Maria durch ein Dornwald ging“ und „Tochter Zion“ bekamen auch die alpenländischen Adventslieder viel Applaus. Gemeinsam mit den Zuhörern wurden noch wohlbekannte Advent- und Weihnachtslieder gesungen um so einen besinnlichen Nachmittag ausklingen zu lassen.

Die inTakt-Kids brachten mit ihrem Programm aus deutsch- und englischsprachigen Weihnachtsliedern unter der Leitung von Mirjam Raaf einen glanzvollen Höhepunkt beim Seniorennachmittag im Stedi in Nonnenhorn. Mit ihrer frischen, freudigen Art riefen sie den Zuhörern die kindliche Freude an Weihnachten in Erinnerung.

Wer die Chöre mit ihrem Weihnachtsrepertoire hören möchte, hat noch einmal am 21. Dezember die Gelegenheit. Ab 18 Uhr öffnet sich beim Stedi in Nonnenhorn das Adventstürchen des Liederkranz Nonnenhorn. Dabei wird gesungen und es gibt auch heiße Getränke.