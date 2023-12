Weihnachtsfeier des VdK-Ortsverbandes Lindau

Die neu gewählte Vorstandschaft des VdK Lindau lud seine knapp 1.400 Mitglieder zum ersten Mal seit vier Jahren wieder zu einer Weihnachtsfeier ein. Die Anmeldungen von knapp 100 Mitgliedern übertrafen alle Erwartungen. Als Glücksgriff für diese Veranstaltung erwies sich der Landgasthof Köchlin. Wunderschön weihnachtlich hatte das Köchlin-Team den großen Nebenraum dekoriert und versorgte routiniert und stets freundlich die rund 80 erschienenen Gäste. Im Vorfeld hatten sich die sieben Vorstandsmitglieder überlegt, was sie den VdK-Mitgliedern bieten wollen. Kaffee, Tee, Kuchen und Lebkuchen spendierte der VdK Lindau. Jeder Gast bekam außerdem ein Säckchen gefüllt mit Orange, Apfel, Lebkuchen und Walnüssen als kleinen Weihnachtgruß überreicht. Nach einer kurzen Begrüßungsrede durch Ellen Trötscher, Ortsvorsitzende, und Ralf Schaude, Kreisgeschäftsführer VdK Lindau, startete Mir Shamal sein musikalisches Programm, begleitet mit viel Applaus. Der junge Geiger hatte sich bereit erklärt, ohne Gage aufzutreten. Just in dem Moment, als er seine ersten Stücke spielte, setzte Schneefall ein, was eine weihnachtlich-winterliche Atmosphäre zauberte. Es herrschte eine ausgelassene und fröhliche Stimmung, viele Gäste waren hocherfreut und glücklich, dass nach so langer Zeit endlich wieder eine Veranstaltung des VdK stattgefunden hat. Weil viele angemeldete Mitglieder vermutlich aufgrund der winterlichen Verhältnisse nicht erschienen waren, blieben etliche Lebkuchen, Weihnachtssäcke und Walnüsse übrig. Diese wurden der Wärmestube gespendet. Auch die Bahnhofsmission bekam Orangen und Lebkuchen zur Weitergabe. Die sehr positiven Rückmeldungen und die vielen „Dankeschön“ der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestärkte das gesamte Vorstandsteam, dass sie alles richtig gemacht haben und 2024 wieder eine Weihnachtsfeier für die VdK-Mitglieder ausrichten wollen.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.