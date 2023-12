Weihnachtliche Vorfreude für Jung und Alt

Inmitten funkelnder Lichter und festlich geschmückter Stände fand der diesjährige Advents-Stadelmarkt in Bodolz statt. In besinnlicher Atmosphäre verbrachten viele große und kleine Besucherinnen und Besucher einen stimmungsvollen vorweihnachtlichen Nachmittag bis in die Abendstunden.

Das kulinarische Angebot reichte von traditionellen Würstle, heißen Seelen, würzigen Falafel, duftenden Waffeln und Apfelküchle bis hin zu warmem Punsch, Glühwein und heimischem Apfel- Glühmost. Die Marktstände präsentierten eine Vielfalt an Selbstgemachtem wie Plätzchen, Bratapfellikör, Filz-Anhängern für den Christbaum, selbst gestaltete Adventskalender, wunderschöne Adventskränze und Gestecke, warme Socken und Mützen, schicke selbst genähte Taschen, leuchtende Luftballons, aufwändig gebastelte Grußkarten, Kuchen als Stil-Eis, weihnachtliche Duftöle sowie handgebaute Holzspiele.

Als der Nikolaus zusammen mit Bürgermeister Felix Eisenbach Äpfel an die kleinen Marktbesucher verteilte, begannen die Kinderaugen zu leuchten. Und auch die Eltern bekamen strahlende Augen, als ihre Kinder die in der Gemeindebücherei selbstgebastelten Advents-Gestecke ihren Eltern präsentierten.

Die weihnachtlichen Klänge von Herrn Steiners Akkordeonspiel und er Jugendkapelle der VJBWN unter der Leitung von Stefan Hilger untermalten die festliche Stimmung. Besonders freute sich Bürgermeister Felix Eisenbach auch über die rege Teilnahme von 274 Seniorinnen und Senioren, die seiner Einladung gefolgt waren, um gemeinsam die Zeit auf dem Stadelmarkt zu genießen.

Dank der besinnlichen Atmosphäre, den kulinarischen Genüssen und handgefertigten Schätzen war der Advents-Stadelmarkt in Bodolz ein gelungener Abend und eine zauberhafte Einstimmung auf die Weihnachtszeit.