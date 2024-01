Weihnachtliche Klänge am 3. Advent vor dem Bodolzer Rathaus

Auch bei dir kehrt Frieden ein im Haus, und du schaust zum Fenster raus. Die Stadt erstrahlt im Lichterglanz. Und schon bald sind alle wieder da, und es ist wie letztes Jahr, gemeinsam stimmen wir uns ein. (Lied „Kommt wir zünden Kerzen an“ der Minimusiker)

So geschah es auch am dritten Adventssonntag, dem 17. Dezember in Bodolz, als sich Jung und Alt vor dem hell erleuchteten Rathaus und dem glänzenden Christbaum trafen, um einen gemeinsamen vorweihnachtlichen Abend zu verbringen. Das Lied mit dieser passenden Strophe wurde von den Schülerinnen und Schülern der Grundschule Bodolz vorgesungen und den Besuchern wurde es trotz der kalten Witterung warm ums Herz. Beim diesjährigen „Weihnachten vor dem Rathaus“ freute sich Bürgermeister Felix Eisenbach über die zahlreichen Besucherinnen und Besucher und stimmte die Bodolzer Bürgerinnen und Bürger auf eine friedvolle Weihnachtszeit ein. Musikalisch umrahmt wurde dieser besinnliche Vorweihnachtsabend von den Schülerinnen und Schülern der Grundschule Bodolz und den jungen Musikerinnen und Musikern der VJBWN in Zusammenspiel mit dem Musikverein Wasserburg (B) unter der Dirigentschaft von Stefan Hilger. Bei Punsch, Glühmost und Wienerle, verkauft von den Elternbeiräten der Grundschule Bodolz und der Kita im Obstgarten, wurde den Klängen der Musikerinnen und Musiker nicht nur gelauscht, sondern es wurden die festlichen Weihnachtslieder auch fröhlich mitgesungen.

Der besondere Zauber der Weihnachtszeit wurde an diesem Abend in Bodolz ausgiebig genossen.