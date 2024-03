Wasserburger Faustballer veranstalten 1. Wasserburg -Cup

Die Faustballer des TV Wasserburg luden für den 09.03.2024 ortsansässige Vereine und Institutionen zum 1. Wasserburg-Cup im Faustball in der Sumserhalle ein.

Es sollte ein überaus erfolgreiches Event werden.

Hintergrund dieses Turniers war es, Vereine die wesentlich zum gesellschaftlichen, kulturellen und sportlichen Dorfleben beitragen, einen vergnügten Tag miteinander verbringen zu lassen.

Im Vorfeld wurden die üblichen Trainingszeiten der Wasserburger Faustballer allen potentiellen Teilnehmern zum üben angeboten. Sogar ein Sonntagvormittag konnte hierfür in der Sumserhalle genutzt werden. Es deutete sich schon hier ein großes Interesse an diesem Wettkampf an.

Letztlich konnte der Musikverein Wasserburg e. V., die Wasserburger Feuerhexen e. V. (die am Turnier unter „Hopfenhexen „ antraten), die „HeNoBo-Allstars“ (Spielgemeinschaft aus Mitgliedern des TV Wasserburg und des TSV Hege), der „Bahnhof´s Mission“ (eine Wasserburger Familienmannschaft) und die Schopfboale´s zur Teilnahme gewonnen werden.

Pünklich um 10:00 Uhr startete der Wasserburg-Cup. Es wurden 2x 7 Minuten gespielt, wobei sowohl in der Hin- als auch in der Rückrunde jeder gegen jeden spielte. Pro Mannschaft durfte max. eine Position durch einen aktiver Faustballer besetzt werden.

Von Spiel zu Spiel steigerten sich alle Sportler verbissener in den Wettkampf und es entstanden sehenswerte Ballwechsel. Hin- und wieder waren spektakuläre Einsätze zu sehen, mal gewollt, mal versehentlich!

Für Zuschauer und pausierende Mannschaften wurde auf der Bühne der kleinen Sumserhalle Sitzgelegenheiten geschaffen. Hier gab es auch was für das leibliche Wohl. Bald schon waren die Fans der jeweiligen Mannschaften zum anfeuern eingetroffen.

Der Siegeswille war allen Faustballern anzusehen.

Nach der Rückrunde standen die Männer der HeNoBo-Allstars als Tabellenführer fest, gefolgt von der „Bahnhof´s Mission“. Die weiteren Platzierungen waren Schopfboale´s auf Platz 3, Hopfenhexen auf 4 und der MV Wasserburg auf Rang 5.

Nun sollte es noch ein Endspiel auf zwei Gewinnsätze zwischen den erst und zweit Platzierten geben.

Doch auch dieses Spiel änderte nichts mehr an der Reihenfolge und der Wanderpokal ging für das

kommende Jahr zu den HeNoBo-Allstars.

Alle Teilnehmer waren sich einig, diese Verantaltung muss fortbestehen und freuten sich auf diese

Zusage durch den Veranstalter.