Nein, Wasserburg hat keine neue Autofähre. Das Fährschiff, das am Dienstag dort in den Hafen einfuhr, war zum Arbeiten da. Der Bagger an Deck setzt neue Pfosten und verlegt einen Steg, wie der Wasserburger Bürgermeister Harald Voigt auf Anfrage sagte.

„Der Bagger muss vom See aus arbeiten“, so Voigt. Die neuen Pfosten für die Fischer seien wegen der Sanierung der Ufermauer nötig. Durch die Sanierung verändere sich die Fläche der Promenade.

Außerdem muss der Bagger den Schwimmsteg der Segelschule umsetzen. Nur so könne der Steg auch während der Bauarbeiten auf der Halbinsel benutzt werden. Am Dienstag musste der Bagger vorerst seine Arbeit wegen Sturmwarnung aussetzen. In den nächsten Tagen soll es weitergehen.

Sanierung der Halbinsel soll Ende des Jahres fertig sein

Die Sanierung der Wasserburger Halbinsel läuft seit fast einem Jahr. Zunächst wurden die unterirdischen Kanäle saniert. Im Herbst wurde der Hafen ausgebaggert. Im November starteten dann die Verschönerungsarbeiten an der Halbinsel. Sie dauern noch bis Ende des Jahres.

Die Halbinselsanierung ist in zwei Abschnitte aufgeteilt: Da ist zum einen die Hafenmauer als eigenes Bauwerk, zum anderen sind da die Freianlagen mit ihren Oberflächen. Zu den Freianlagen zählen die Uferpromenade entlang der Hafenmauer sowie der Bereich der Hinteren Halbinsel mit dem Platz vor der Kirche und dem Schloss. In der Hochsaison ist demnach eine Baupause von zwölf Wochen eingeplant.