65 Jahre lang sind Anna und Rudolf Schorer schon verheiratet. „Das ist eine ganz schön lange Zeit“, stellt Rudolf Schorer fest. Und auch ziemlich ungewöhnlich in der heutigen Zeit. Nicht umsonst nennt sich dieses Jubiläum „Eiserne Hochzeit“. Wie die beiden es geschafft haben, so lange zusammen zu bleiben, hat einen ganz einfachen Grund.

„Wir wussten gar nicht, dass es heute ist“, sagt Anna Schorer und lacht. Als jemand von der Wasserburger Verwaltung am Vortag angerufen und den Bürgermeister angekündigt hatte, sei sie erstmal aus allen Wolken gefallen, erzählt sie. Später wird sich die Verwirrung allerdings auflösen: Natürlich hat Anna Schorer ihren Hochzeitstag nicht vergessen und auch nicht, dass es heuer die Eiserne Hochzeit ist, die sie und ihr Rudolf feiern.

Nur ist es so, dass das Ehepaar seinen Hochzeitstag immer am Jahrestag ihrer kirchlichen Trauung gefeiert hat und nicht an jenem Tag, an dem sie einst im Standesamt „ja“ zueinander gesagt haben. Und das war damals übrigens noch das Standesamt Hege, das es längst nicht mehr gibt.

Engagement in der Gemeinde

Dann endlich klingelt es an der Tür. Bürgermeister Harald Voigt gratuliert den Jubilaren und übergibt der Dame des Hauses einen schönen Blumenstrauß. „Der Herr Söder hat uns auch schon gratuliert“, freut sich Rudolf Schorer über das Gratulationsschreiben des bayerischen Ministerpräsidenten und erzählt Harald Voigt, dass er 36 Jahre lang Gemeinderat war und davon 18 Jahre stellvertretender Bürgermeister. Da staunt der Bürgermeister nicht schlecht und die beiden unterhalten sich ein bisschen darüber, welcher Bürgermeister zu welcher Amtszeit die Geschicke Wasserburgs geleitet hat.

Unterdessen will die Journalistin wissen, wie es die beiden geschafft haben, 65 Jahre lang verheiratet zu bleiben. Die Antwort darauf ist so einfach wie beeindruckend: „Die heutigen Frauen müssen alle berufstätig sein. Die haben Stress. Haushalt, Kinder und Beruf. Ich bin Bäuerin, ich habe meinem Mann viel am Feld geholfen, aber wenn daheim Not am Mann war oder die Kinder krank waren, dann war ich daheim.“

Gemeinsame Ziele waren immer wichtig

Durch die Rollenverteilung war klar, wer für was zuständig ist und Reibereien um Aufgaben blieben aus. Stattdessen galt es, dass jeder sich und seinen Teil für die „große gemeinsame Aufgabe“ einbringt. Nämlich den Hof zu bewirtschaften und die Kinder groß zu ziehen. „Das verbindet.“

Rudolf Schorer nickt zustimmend und witzelt: „Ich war ja auch oft weg.“ Doch auch das gehört dazu. Das Paar betont, wie wichtig es sei, die Bedürfnisse des Partners zu respektieren und sich auf die gemeinsamen Ziele zu konzentrieren.

Auch als die drei Kinder groß waren ‐ die älteste Tochter Anita ist mittlerweile 64 Jahre alt, Sohn Herbert ist 60 Jahre und die jüngste Tochter Irmgard ist 55 Jahre alt ‐ ging es nach bewährter Manier weiter. Schließlich bekam die Familie mit vier Enkeln nach und nach Zuwachs, um den es sich zu kümmern galt.

In Wohmbrechts sehen sich die Beiden erstmals

„So vergehen die Jahre“, stellt der 93-jährige Rudolf Schorer fest und schüttelt ungläubig den Kopf. Vor mehr als 65 Jahren hat alles mit der Hochzeit seiner Schwester in Wohmbrechts angefangen.

Dort hat der Landwirt aus Hattnau die junge Anna aus Opfenbach zum ersten Mal kennengelernt. „Dann haben wir uns erstmal aus den Augen verloren“, ergänzt die 92-Jährige. „Aber solche Geschichten gehören nicht in die Zeitung.“

Den „richtigen“ Hochzeitstag feiert das Paar erst drei Tage später. Dann gibt es ein großes Abendessen, mit allen Kindern, Enkeln und Urenkeln.