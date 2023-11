Wie geht es weiter beim umstrittenen BOS-Funkmast in Wasserburg? Dazu findet am Mittwoch, 29. November um 19 Uhr ein Informationsabend in der Sumserhalle statt. Der Bürgerinitiative geht es dann auch um Emissionen und Alternativen zum derzeit anvisierten Standort.

„Es wird eine Informationsveranstaltung zum Thema Funkmast geben“, kündigte Bürgermeister Voigt gleich zu Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung an. Rund zehn Mitglieder der im vergangenen Monat gegründeten Bürgerinitiative waren gekommen, um ausdrücklich ihre Mitgestaltung anzubieten.

In einem offenen Brief an den Bürgermeister und die Gemeinderäte hatten die Mitglieder ihre Standpunkte dargelegt und erklärt, dass sich ihr Protest gegen den geplanten Funkmast nicht gegen den BOS-Mast richte, den Feuerwehr, Polizei, Technisches Hilfswerk, Wasserwacht und Rettungsdienste für ihre Kommunikation benötigen.

Der Standort stört die Bürgerinitiative

Vielmehr ist es der im Auftrag vom Freistaat Bayern agierenden Bayerischen Kriminalamt (LKA) anvisierte Standort auf einem Privatgrundstück an der Höhenstraße sowie die geplante Mitnutzung der Telekom für ihren Mobilfunkausbau der Dienste LTE und 5G, was sie stört.

„Wir möchten betonen, dass wir keine Einwände gegen einen Funkmast für die Arbeit von Behörden und Organisationen haben, aber nicht an einem Ort, der nur 150 Meter von der Wohnbebauung entfernt ist“, schreiben sie in dem offenen Brief an Verwaltung und Gemeinderäte, der auch auf der mittlerweile fertig gestellten Homepage zu lesen ist.

Eine unabhängige Gutachterin?

Denn, so ihre Argumentation, „dieser Betonmast verschandelt mit seinen geplanten Dimensionen auf immer und ewig das Orts- und Landschaftsbild von Wasserburg, schadet uns Bürgern, schadet dem Tourismus“. Außerdem: Während die BOS-Digitaltechnik wohl nicht als gesundheitsschädlich gelte, seien es die Mobilfunkstrahlen nachgewiesener Maßen schon.

Statt nur dagegen zu sein und zu fordern, bietet die Bürgerinitiative konstruktive Mithilfe an. So will sie etwa den Kontakt zu einer unabhängigen Gutachterin herzustellen, die sich seit Jahren mit der Thematik Mobilfunk befasst.

Dem Wunsch der Bürgerinitiative, der Gemeinderat möge sich in seiner jüngsten Sitzung mit den Inhalten ihres offenen Briefes befassen, kam Bürgermeister Harald Voigt allerdings nicht nach. Da der Gemeinderat bereits einen bestehenden Beschluss zu der Thematik gefasst habe, werde er diesen Punkt nicht auf die Tagesordnung nehmen.

Bürgerdialog anstatt Gemeinderatssitzung

„Wir sehen eher die Maßnahme eines Bürgerdialogs zur Information der Bevölkerung als den besseren Weg, da in der Gemeinderatssitzung nur Gemeinderatsmitglieder das Wort haben“, antwortete Voigt schriftlich der Bürgerinitiative.

In seinem Antwortschreiben heißt es weiter: „Seien Sie versichert, dass bereits seit Wochen die Verwaltung an einem Lösungsvorschlag in Abstimmung mit dem LKA Bayern arbeitet, der den Anforderungen des digitalen BOS-Funks und auch den berechtigten Sorgen der Bürgerschaft Rechnung trägt.“

LKA kommt zur Info-Veranstaltung

Auf der Gemeinderatssitzung kündigte Voigt auch die Anwesenheit des LKA´s für die Informationsveranstaltung an. Schließlich diene die Infoveranstaltung „zur beidseitigen sachlichen Darstellung der Thematik“.

Zudem signalisierte der Bürgermeister ausdrücklich den Willen zur Zusammenarbeit mit der Bürgerinitiative, was die Ausgestaltung des Infoabend betrifft. „Wir finden es sehr gut, dass Sie unseren Vorschlag aufgegriffen haben diese Bürgerinformationsveranstaltung zu machen“, sagte Sabine Zürn, im Namen der Bürgerinitiative und bedankte sie für den „wertschätzenden“ Umgang.

Die Mitglieder wollen verschiedene Themen angesprochen wissen. Etwa welche Emissionen von BOS-Funk- und Mobilfunkanlagen ausgehen und welche Steuerungsmöglichkeiten es auf kommunaler Ebene überhaupt gibt.

Zudem geht es der Initiative auch darum zu klären, welche Rolle die Gemeinde bei den diversen baurechtlichen Genehmigungsverfahren spielt. Auch möchte sie die Frage diskutieren, ob es Alternativen zum derzeit anvisierten Standort gibt.

Bürgerinformationsabend „BOS Funkmast“ findet am Mittwoch, 29. November um 19 Uhr in der Sumserhalle statt.