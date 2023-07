Es ist eine harmonische Ausstellung, die der Kunstverein Wasserburg am Bodensee e.V. im Kunstbahnhof (KUBA) am Freitagabend eröffnet hat. Eine, bei der die drei beteiligten Künstlerinnen statt auf starke Kontraste zu setzen, eher den Fokus aus fein aufeinander abgestufte Übergänge richten. Gleichzeitig aber kein Zweifel an den jeweils eigenen Werken aufkommt. „What’s going on?“ nennen Helen Fellner, Stephanie von Hoyos und Anne Meßmer–Steinmann ihre Schau, in der sie Malerei, Holzschnitte, Radierung und Installation zeigen.

Das Ausstellungsmotto umfasst nicht nur das klassische Modell von Bildern an der Wand, sondern will in diesem Fall auch kreative Angebote vermitteln. Vorzugsweise an Besucher, die nicht unbedingt kunstbewandert sind, sondern auch einfach so aus Spaß und Interesse kommen können. Sprießten während der Corona–Pandemie die Online–Videos aus den Rechnern, um das kulturelle Leben am Laufen zu halten, sind es nun wieder zunehmend die Live–Formate, die einen am echten und wirklichen Dasein teilnehmen lassen. Diese Gelegenheit bot bereits die Vernissage, die ein zahlreich erschienenes Publikum wahrnahm.

An Tatjana Orlob aus dem Vorstand war es, in die Werke der drei Künstlerinnen einzuführen. Fellners Atelier in Wasserburg und Meßmer–Steinmanns Atelier in Lindau habe sie im Vorfeld besucht. Dasjenige von von Hoyos in Lindau aus gesundheitlichen Gründen nicht, doch würden Stephanie hier alle kennen. So warten im hinteren dritten Raum Fellners Holzschnitte und Radierungen mit pflanzlichen Motiven und figurativen Szenen auf. Nicht auf in Rahmen eingespanntem Papier, sondern fixiert an Klammern so als handele es sich um eine Ateliersituation. Ihre Farbholzschnitte „Mädchen mit Erdbeerbaum“ leuchten einem mit den monochromen Hintergründen entgegen, doch weder grell noch poppig. In den warmtonigen Flächen wächst aus einer Mädchenfigur heraus ein weit verzweigtes Baumgeäst, das entfernt an Scherenschnitte erinnern mag. Und ja, Fellner arbeitet auch mit so genannten Cuts, die sie aus Seidenpapier ausschneidet und silhouettenartig einfügt.

Von ihr gibt es ausschließlich Unikate, die in den Farbgebungen variieren wie in „Verwurzelt“ oder „Weggeheimnis“. Seit 2007 ist sie regelmäßig in der Kunstakademie Bad Reichenhall zu finden. Bis 2017 in der Meisterklasse von Jo Bukowski. Sie vertraue auf die Intuition, wenn es um die Verwirklichung einer Idee hin zum Konkreten geht. Ihr kreatives Angebot wird aus einer Vorführung verschiedener Drucktechniken bestehen.

Dasjenige von Meßmer–Steinmann lädt Interessierte zu spontanem Zeichnen ein — entweder sich selbst oder sich zeichnen lassen. Also sich ein Stück dem Porträt zu nähern, wie es auch ihre Holzschnitte tun. Insbesondere die Weißlinienschnitte geben davon ein prägendes Bild ab. Ihre Malerei zeugt von einem Mit– und Ineinander abstrakter Partien und figurativ–gegenständlicher Motive, die einem organischen Ganzen folgen. Dafür steht das große Querformat „Wilder Garten“. Die gebürtige Lindauerin begann in den 1980er–Jahren ihre Ausbildung an der damaligen Freien Kunstschule Ravensburg. Hat anschließend die Kunstsommer im Bildungszentrum Kloster Irsee besucht und ein Studium der Sozialpädagogik in München absolviert. Die Buch–Installation „Lektüre für Tag und Nacht“ aus gefundenen und bearbeiteten Büchern zeugt von ihrer Vielgestaltigkeit im Umgang mit Collagen, Tusche, Figur, Farbe und Form. So wie an Schnüren aufgehängte Formate zum Blättern einladen, so ziehen von Hoyos´ „Blumenwirbel“ die Blicke auf sich. Ein dominantes Rosa–Violett entfacht eine wild blühende Pflanzenpracht und das auf kleinem Format dicht herangezoomt. Was hier die Überfülle ausmacht, mag manch einem in der Serie „Aus–Wege“ bedrohlich erscheinen. Aufgrund der teils dunklen Töne, aber auch was die Wahl der zeichenhaften Motive aus Balken, Toren, Leitern und umgekehrten Blumen betrifft.

Alles ist bei von Hoyos, die sich selbst als Autodidaktin bezeichnet, auf wiederverwendeten Pappen gemalt. Diese Art der Bildträger komme ihr in deren Einfachheit sehr entgegen. Ihr kreativer Workshop wird sich aus Lyrik, Worten und Bildern zusammensetzen, um genau das auszudrücken zu können, was Teilnehmende möchten. Intensives Anschauen der Werke dieser drei Künstlerinnen aus der Nähe und der Ferne bringt die magische Verbindung zwischen allen zum Vorschein und zugleich deren jeweils individuellen Handschriften.

Info: Die Ausstellung „What’s going on?“ mit Werken von Helen Fellner, Stephanie von Hoyos und Anne Meßmer-Steinmann im Kunstverein Wasserburg am Bodensee e. V. im KUB, Bahnhofstraße 18, dauert bis 13. August. Sie ist freitags, samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Alle Termine zu den kreativen Angeboten sind im Internet erhältlich. unter