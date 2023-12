So war das von keinem geplant, aber das Schicksal schert sich darum nicht: Irene und Eduard Romir mussten ihre Eiserne Hochzeit getrennt feiern. Ein Treppensturz vor wenigen Tagen hat die gemeinsame Feier verhindert.

Jetzt muss Irene Romir im Krankenhaus liegen. Glücklicherweise besucht ihr Eduard sie häufig. Als gestandener Bergwachtler kennt er sich aus und macht mit ihr wieder erste gemeinsame Schritte in den Gängen des Lindauer Krankenhauses. 65 Jahre ist der Eduard schon bei der Bergwacht dabei und weiß in Sachen Sanitäter noch immer Bescheid. Ihr Jubiläum feiern wollen die 87-jährige Irene und der 85-jährige Eduard, wenn es ihr wieder gut geht.

Begonnen hat die Geschichte des Paares vor vielen Jahren: Wir schreiben das Jahr 1957, in München ist Oktoberfestzeit. Der junge Straubinger Bauingenieur Eduard macht es wie viele andere auch und besucht die Theresienwiese. Irgendwann wird es Zeit für die Heimfahrt. Er ist mit dem Zug angereist und besteigt einen ebensolchen, um wieder nach Hause zu kommen.

Im Zug verliebt

Im Zug kommt es zu einer Begegnung mit Folgen. Denn auch Irene, eine Straubinger Schneidermeisterin, fährt just mit diesem Zug zurück in die Heimatstadt und lernt auf der Fahrt Eduard kennen.

Es muss schnell gefunkt haben, denn bereits das folgende Jahr 1958 ist voll gemeinsamer Aktivitäten: Eduard baut ein Haus für das Paar, die beiden heiraten - zunächst standesamtlich, denn aufgrund des erkrankten Pfarrers wird die kirchliche Hochzeit erst einmal verschoben. „Im selben Jahr habe ich einen Sohn gezeugt“, erzählt Eduard.

Meinungsverschiedenheiten zwischen Eduard und seinem Vater führten dazu, dass der Sohn aus dem Familien-Bauunternehmen verabschiedete und ganz etwas anderes anfing, er heuerte nämlich beim Zoll an. Eine Entscheidung, die zunächst hart für den Vater war, aber bereits wenige Zeit später erkannte er, dass sein Eduard das vollkommen richtig gemacht hatte. So war das gute Verhältnis innerhalb der Familie wiederhergestellt.

Gemeinsames Hobby:Wandern

Durch Eduards Beruf als Zöllner waren auch Wechsel der Wohnorte vorprogrammiert. So ging es zunächst in den Bayerischen Wald nach Zwiesel, später nach Pfronten und von dort im Jahre 1968 nach Lindau an den Bodensee.

Die Nähe zu den Bergen kam dem jungen Paar sehr entgegen, denn dass sie gemeinsame Hobbies wie das Bergsteigen hatten, stellten sie schon beim Kennenlernen im Zug fest.

36 Inseln gemeinsam besucht

Als Bergwachtler war Eduard nicht nur an der Ausbildung zu Spürhunden interessiert, die nach Drogen suchten, sondern auch an der Ausbildung für Lawinensuchhunden. Bis vor wenigen Jahren hatten Romirs selbst noch einen Hund.

Die zweifachen Groß- und fünffachen Urgroßeltern haben neben wintersportlichen Aktivitäten jede Menge Gipfel erklommen, inklusive Matterhorn und Mont Blanc. „36 Länder und Inseln haben wir besucht“, erzählt Eduard Wasserburgs Bürgermeister Harald Voigt, der als offizieller Gratulant gekommen war. Auch dienstlich war der Zöllner viel unterwegs, etwa zu großen Seminaren über Diensthundeausbildung in den USA und Kanada. Da war er ein gefragter Mann.

Nun müssen die beiden halt warten, bis Irene Romir wieder soweit ist, dass sie der gemeinsamen Unternehmungslust nachgehen kann. Ein Treppenlift steht da auf der Prioritätenliste ganz oben an, denn eine Wiederholung dieses Sturzes, der noch sehr glimpflich abgelaufen ist, wollen beide nicht.