Wasserzähler ablesen und online melden

Auch in diesem Jahr stehen die Ablesung und Meldung der Stände der Wasserzähler zur Vorbereitung der Endabrechnung der Wasser- und Abwassergebühren an. Es ist möglich, den Stand des Wasserzählers online über das Bürgerservice-Portal der Gemeinde zu melden, teilt die Gemeindeverwaltung Wasserburg mit. Das Bürgerservice-Portal zur Meldung der abgelesenen Wasserzählerwerte steht bis zum 22.12.2023 für Eingaben offen. Trotz der Möglichkeit der Online-Meldung erhalten alle Hauseigentümer und Hausverwaltungen vorab auch die üblichen Wasserzähler-Ablesebriefe, die man von Hand ausfüllen und an die Gemeinde zurückgeben kann. Bitte alle Felder der Dateneingabemaske vollständig und richtig ausfüllen. Bereits beim Ablesen Haupt- und möglicherweise vorhandene Unterzähler unterscheiden.

Wasserzählerstand