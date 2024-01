Wassergebühren in Wasserburg steigen

Die Wasserburger müssen höhere Gebühren für Wasser bezahlen. Zusammen gerechnet für Abwasser und Frischwasser macht die Erhöhung ein Plus von 16 Cent pro Kubikmeter aus. Während das Abwasser teurer wird, wird das Frischwasser günstiger. So zahlen die Verbraucher ab Januar dieses Jahres 2,73 Euro pro Kubikmeter eingeleitetes Abwasser und 1,13 pro Kubikmeter Frischwasser. Diese Gebührenerhöhung gilt bis Herbst. Dann nämlich, so erklärte Kämmerer Joachim Waldbaur, werde nachkalkuliert. Sollte sich dann herausstellen, dass die aktuellen Berechnungen nicht stimmen, werde der Gebührensatz angepasst.