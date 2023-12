Wasserburger müssen mit Nachzahlungen rechnen

(isa) - Die Wasserburger müssen mit höheren Gebühren rechnen. Ab dem 1. Januar treten neue Wasser- und Abwassereinleitungsgebühren in Kraft. Wie hoch diese sind und worin die Änderung im Vergleich zum aktuellen Kalkulationszeitraum besteht, ist allerdings nicht bekannt. Aber, so vermutete Bürgermeister Harald Voigt, „teurer wird´s sicher“. Das Problem ist, dass die beauftragte Firma noch keine neue Kalkulation abgeliefert hat. Dennoch endet der alte Kalkulationszeitraum mit dem 31. Dezember 2023 und der neue beginnt am 1. Januar 2024. Die Gemeinde hatte die Firma vor eineinhalb Jahren beauftragt.

Gemeinderat Armin Mesmer (Freie Bürgerschaft Wasserburg) drängte darauf, dass die Gemeindeverwaltung die Bürger darauf vorbereitet, dass diese mit einer Nachbelastung zu rechnen haben. Denn wenn die neue Kalkulation beispielsweise im Juni kommt, dann müssen die Wasserburger die Summe der Differenzen, die zwischen Januar bis Juni angefallen sind, nachzahlen. Und das könnte den ein oder anderen Haushalt finanziell belasten.