Nicht nur der Bürgermeister, vor allem die Bürger sollen bei einer Bürgerversammlung zu Wort kommen. Die Wasserburger hatten am Montagabend viele, viele Fragen. Es ging um fehlende Busse nach Reutenen, eine brenzligen Stelle für Fußgänger und Radfahrer auf der Halbinsel und eine leerstehende Wohnung am Bahnhof.

Peter Stohr erklärte, dass in den letzten Wochen die Medien voll waren gewesen seien mit negativen Berichten über horrende Energiepreise bei Fernwärme. Da auch Wasserburg ein Fernwärmenetz plane, bat der Hattnauer die Verwaltung und den Gemeinderat dies zu überdenken und stattdessen besser auf Seewärme zu setzen.

Wäre Seethermie besser?

Bürgermeister Harald Voigt antwortete, dass die Firma Viessmann mit der Ermittlung der Daten beauftragt sei. Erst wenn diese vorlägen werde der Gemeinderat eine Entscheidung für oder gegen die Fernwärme treffen. Und das Thema Seethermie stünde für Ende des Monats auf dem Plan. Dann sei ein gemeinsames Treffen mit den Stadtwerken und den benachbarten Gemeinden anberaumt.

Auch Ludwig Buschbaum hatte sich zur Aquathermie gemeldet und appelliere an die Politik dieses Art der Energieversorgung bei der kommunalen Wärmeplanung zu berücksichtigen und ein „schlüssiges Konzept zu entwickeln“.

Hölzerner Handlauf gefällt nicht

Zudem missfiel Peter Stohr das Geländer, das im Zuge der Sanierung auf der Halbinsel installiert werden soll. Dank einer Musterfläche am See können sich die Bürger seit längerem ein Bild von den Materialien machen, die verbaut werden sollen. „Wir müssen ja nicht den gleichen Fehler machen wie die Lindauer“, sagte er und kritisierte den hölzernen Handlauf.

Da gibt es andere Materialien, die ewig heben.

Der Kritik an dem Geländer schloss sich auch Peter Freunscht an, der dem Optiktadel noch einen Sicherheitsaspekt hinzufügte und statt der Seile lieber etwas Haltbares und Geschlossenes anregte.

Peter Stohr gefällt auch jene von zwei Banktypen nicht, bei der auf einem Betonquader ein Holzsitz angebracht ist. Offenbar war er mit dieser Meinung nicht der einzige. Zumindest erntete er für seine Kritik Applaus aus dem Publikum. Was allerdings nichts nützt, denn, wie Voigt erklärte, habe der Gemeinderat über die Materialien bereits entschieden.

Warum steht eine Wohnung am Bahnhof leer?

Peter Freunscht wollte er wissen, was mit der leerstehenden Wohnung im Bahnhofsgebäude geplant sei. „Es gibt noch keine feste Planung für eine Sanierung“, sagte Voigt und erklärte, dass eine von beiden Wohnungen vermietet sei. „Wir haben aber noch kein endgültiges Konzept, wie und mit wem wir das Gebäude weiter nutzen werden.“

Wir haben viele Themen diskutiert

Arthur Rouge beklagte den Zustand der Zufahrt zur Unteren und zur Oberen Ebenhalde sowie den der Straßen selbst und wollte wissen, ob Haushaltsmittel zur Sanierung eingestellt seien. Bürgermeister Harald Voigt gab ihm Recht und sagte, dass eine Generalsanierung nicht geplant sei, dafür aber Reparaturen der maroden Stellen.

Warum sind die Haushaltsberatungen nicht öffentlich?

Eugen Baumann wollte wissen, welche Themen der Gemeinderat bei seiner Klausurtagung außer der Halbinselsanierung und der Ganztagesbetreuung besprochen habe. „Wir haben viele Themen diskutiert“, antwortete der Bürgermeister und erklärte, dass alles andere außer der Halbinselsanierung und der Ganztagesbetreuung nicht öffentlich gewesen sei. „Alles weitere, was der Gemeinderat zu entscheiden hat, wird dann auch öffentlich bekannt gegeben.“

Zudem kritisierte Baumann, dass auch die jüngsten Haushaltsberatungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden hätten. Andere Gemeinden würden öffentlich vorberaten.

Voigt antwortete, dass auf Beschluss des Gemeinderates diese nicht öffentlich abgehalten würden. Worauf Baumann an den Gemeinderat appellierte die Haushaltsberatungen in Zukunft öffentlich abzuhalten. „Auch im Sinne dessen, dass da Transparenz da ist und man nicht wieder möglicherweise in eine Gerüchteküche kommt.“

Brenzlige Stelle auf der Halbinsel

Was ist für die Halbinselstraße zwischen Hotel Seestern und Hegestrand geplant, wollte Baumann wissen. Dieses Teilstück sei bislang als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen gewesen, was allerdings nie funktioniert habe. „Das ist ein schwieriges Teilstück, weil es auch Teil des Bodenseeradweges ist“, stimmte Voigt ihm zu und erklärte, dass es hier häufig zu brenzligen Situationen zwischen E-Bikern und Fußgängern komme.

„Wir wollen das schon als verkehrsberuhigten Bereich belassen“, sagte er und erklärte, dass die einzelnen verkehrsbaulichen Maßnahmen noch nicht abgestimmt seien. „Aber wir wollen es nicht als Fußgängerbereich ausweisen.“

Rad- und Fußgänger kommen sich in die Quere

Probleme mit einem überhandnehmenden Radfahrverkehr, insbesondere den von E-Bikes, hatte auch Sabine Kormann. Die Reutenerin schilderte die gefährliche Situation auf der Reutenerstraße, den insbesondere an sonnigen Tagen Fußgänger mit und ohne Kinderwägen oder Familien mit Kindern nutzen.

Empfohlene Artikel

Ich finde es eine ungute Situation, dass für Fußgänger eigentlich ganz wenig getan wird.

„Und dann sausen die E-Bikes da durch mit einem Affenzahn“, schilderte sie und sagte: „Ich finde es eine ungute Situation, dass für Fußgänger eigentlich ganz wenig getan wird.“ Die Bürgerin regte an die E-Bikes auf die Höhenstraße zu leiten.

Voigt war sich der Situation bewusst und erklärte, dass der Verkehr nur dann geregelt werden könne, wenn es klar definierte Rad- und Fußgängerwege gebe. Dazu seien jedoch Grundstücksflächen nötig. Bisher seien die meisten Anlieger jedoch nicht bereit Flächen für einen Radweg abzugeben. „Wir sind da dran, aber wir brauchen auch die Eigentümer, um da vorwärts zu kommen.“

Keine Busse nach Reutenen

Reutenen sei der „Nahen Osten von Wasserburg“, zumindest was den ÖPNV-Betrieb angehe, sagte Theophil Pflaum. „Wir haben keinerlei Busanschluss dorthin, wohin wir eigentlich müssten, nämlich nach Wasserburg.“ Er werde nicht müde darauf hinzuweisen, dass man da etwas machen müsste.

Ebenso was die Verkehrssituation in der Fuggerstraße betreffe, wo es in der Kurve beim Bichelweiher, immer enger werde. „Da kann man gar nicht so schnell bremsen, wie man auf dem anderen draufsitzt.“

Voigt antwortete, dass die Verwaltung sich nach wie vor mit dem Thema ÖPNV befasse. Vor allem auch, weil sich beim Ausbau der Schachenerstraße zur Fahrradstraße gezeigt habe, dass die Stadtbusanbindung über die Fuggerstraße nach Reutenen funktioniert habe. Die Stadtwerke würden eine Umstrukturierung des Stadtbusses planen. Wie auch Bodolz oder Weißensberg hoffe auch Wasserburg hier mit einem Anschluss bedacht zu werden.

Wir etwas für die Jugend getan?

Michael Schulz wollte wissen, ob es Planungen für die Jugend gebe, wie etwa einen Jugendclub. Voigt verneinte einen solchen, betonte jedoch, dass sobald der Funkmast im Birkenried stehe, der Bikepark dort wieder hergerichtet werden solle.