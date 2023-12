Wasserburg will wieder in den Dialog einsteigen und mit dem Bayerischen LKA wieder beim BOS-Funkmast mitreden. Deshalb hat der Gemeinderat einstimmig seinen Beschluss vom März zurückgenommen. Gemeinderätin und dritte Bürgermeisterin Beate Meßmer (CSU) hatte den entsprechenden Antrag gestellt.

Bürgermeister Harald Voigt hatte es schon auf der Informationsveranstaltung vor 14 Tagen angekündigt, jetzt stand es auf der Tagesordnung. Seine Bürgermeisterkollegin Beate Meßmer hatte den offiziellen Antrag gestellt, jenen Beschluss des Gemeinderates vom März aufzuheben, in dem sich das Gremium dafür ausgesprochen hatte, „dass in Seenähe, also südlich der Bahnlinie/LI 16 kein BOS-Funkmast auf Gemeindegrund errichtet werden soll“.

Damals hatte Gemeinderat Stephan Demmerer (Unabhängige Liste Wasserburg) diesen Antrag gestellt. Der Beschluss führte letztendlich dazu, dass das LKA das Dialogverfahren beendete und Wasserburg kein Mitspracherecht mehr hatte, wo der Mast für den BOS-Funk stehen soll.

Telekom will an BOS-Mast andocken

Der zuletzt geprüfte Standort, den Gemeinde und LKA als geeignet befunden hatten, lag im Birkenried, dort wo der Bikeparcours ist. Daraufhin suchte sich das LKA nicht weit davon, unterhalb der Höhenstraße, ein privates Grundstück. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass auch die Deutsche Telekom ihr Mobilfunknetz ausbauen muss und mit entsprechender Technik auf dem BOS-Mast andocken will.

Infolgedessen gründete sich eine Bürgerinitiative, die nicht gegen den BOS-Mast kämpft, sondern nur für einen anderen, nicht so exponierten, Standort ist. Bei der von der Gemeinde initiierten Informationsveranstaltung vor zwei Wochen hatten alle Akteure den Willen bekundet, gemeinsam die beste Lösung für Wasserburg zu finden.

Lieber zwei Masten?

„Es geht darum, als adäquater Partner wieder ins Gespräch zu kommen mit unseren gemeindeeigenen Grundstücken, die wir zur Verfügung haben, um den bestmöglichen Standort auszusuchen,“ erklärte Beate Meßmer den Zweck ihres Antrags. Letztendlich beschloss das Gremium dies dann auch einstimmig.

In der Bürgersprechgelegenheit vor Beginn der Sitzung hatte Reinhold Goldstein im Namen der Bürgerinitiative zwei Bitten an den Gemeinderat gerichtet. „Uns ist wichtig, dass der Behördenfunk möglichst zeitnah umgesetzt wird.“ Idealerweise, so betonte er, auf einem öffentlichen oder kommunalen Gebäude oder auf einem gemeindeeigenen Grundstück.

Im Zuge dessen bat er auch darum, die Interessenlage der Ortsteile Hattnau und Hengnau zu berücksichtigen. „Nicht nur aus Sicht von Wasserburg wäre es uns recht, wenn das Verfahren BOS-Funk von dem allgemeinen Mobilfunkprojekt getrennt würde“.

Außerdem bat er den Gemeinderat, ein Mobilfunkvorsorgekonzept zu beauftragen, „damit der Gemeinderat und die Bürgerschaft beim nächsten Ansinnen der Mobilfunker auf eigene Informationen bauen kann und nicht auf das, was die Mobilfunkunternehmen an uns herantragen“. Eine Wasserburgerin, ebenfalls Mitglied der Bürgerinitiative, erklärte, dass die BI zwei Masten befürworte.

„Frage der Zeit, bis andere Mobilfunkanbieter ihre Technik anbringen wollen“

Denn würde die Telekom ihren Mast auf das Telekomeigene Gebäude bauen, „dann wäre da nur die Telekom drauf und niemand anders“. Würde die Telekom dagegen den BOS-Mast mitnutzen, wäre es nur eine Frage der Zeit, bis andere Mobilfunkanbieter dort auch ihre Technik anbringen wollten.

Dagegen konnte Roland Garmisch den „Riesenhype“ um den Funkmast nicht nachvollziehen und erinnerte an die großen Funkanlagen auf dem Pfänder, dem Karren und dem Säntis. „Keiner von uns will doch zurück in die Steinzeit.“

„Es ist im Sinne aller Beteiligten, dass auf einer sachlichen Ebene dieses Dialogverfahren fortgesetzt wird“, sagte Bürgermeister Harald Voigt.

„Es muss uns allen klar sein, dass der Mast ins Birkenried kommt“, machte Gemeinderätin Elisabeth Eisenbach (CSU) bewusst. Wenn der Gemeinderat den Beschluss vom März aufhebe, würde er wieder „auf Augenhöhe einen Dialog führen können mit Grundstücken, die der Gemeinde gehören“, so Beate Meßmer. Und dazu zähle auch das Birkenried. Aber in erster Linie gehe es darum, dass die Gemeinde die Standortfrage nicht privaten Eigentümer von Grundstücken überlasse.

Bauausschuss soll im Januar entscheiden

Wo genau der Funkmast errichtet werden soll, werde der 23. Januar zeigen. Für dieses Datum ist eine Bauausschusssitzung terminiert.

Sowohl Thomas Baumgartner (CSU) als auch Beate Meßmer ließen durchblicken, dass der Standort des BOS-Mast, also ob auf Gemeinde- oder Privatgrund, keine Auswirkung auf die Frage habe, ob die Telekom ihre Mobilfunktechnik dort anbringen darf oder nicht. Letztendlich sei es nicht im Interesse der Gemeinde, zwei Masten zu bekommen. Denn dass die Telekom ihre Technik braucht und baut, stehe außer Frage.

„Wenn wir BOS und Mobilfunk separat voneinander betrachten, laufen wir Gefahr, dass Mobilfunk auf dem Telekom-Haus entsteht“, sagte Beate Meßmer. „Da muss man sich im Klaren sein, dass wir dann zwei Masten haben.“

Wer bezahlt für Planungen?

Gemeinderat Werner Göser (Freie Bürgerschaft Wasserburg) wollte im Laufe der Diskussion wissen, ob Wasserburg eine Entschädigung zahlen muss für Planungen, die umsonst waren. „Ansprüche sind noch nicht zum Ausdruck gekommen, aber es sind natürlich Planungsleistungen angefallen. Da ist noch nicht klar, wer die bezahlt“, antwortete Bürgermeister Voigt.