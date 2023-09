Wasserburg saniert noch mehr Kanäle und Leitungen

Wasserburg saniert in einem fünften Bauabschnitt noch mehr Leitungen und Kanäle. Das hat der Wasserburger Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Damit will er Synergieeffekte nutzen und Kosten sparen.

Im Oktober soll der vierte Bauabschnitt der Sanierung der Kanäle und anderer Leitungen, wie etwa Strom, Gas und Internet, abgeschlossen sein. Danach soll es mit einem fünften und damit letzten Abschnitt weitergehen. Im Bereich ab dem Hotel Lipprandt bis etwa zu Radsport Unger will der Gemeinderat die Leitungserneuerungen fortsetzen. Der Grund ist, dass bei den bisherigen vier Abschnitten knapp 500.000 Euro eingespart wurden und die Leitungen des fünften Bauabschnitts erneuerungsbedürftig sind. Zudem ist die Baustelle bereits eingerichtet und die Maschinen sind vor Ort. Diese Synergieeffekte will der Gemeinderat daher nutzen. Und auch im Haushalt sind Gelder für den Differenzbetrag da. Baustart wäre, so erklärte Bauamtsleiter Jens Müller, der 2. November. Bis zum Anfang des neuen Jahres wäre dann alles fertig.