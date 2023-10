Trotz Unterschriftenaktion zum Erhalt: Die Metzgerei Forster wird ihre Filiale im Wasserburger Ortskern Ende Februar schließen. Die Verpächterfamilie Merkle sucht deshalb weiter nach einem Nachfolger. Dabei gibt es nun neue Optionen, weil noch ein weiterer Grundversorger in absehbarer Zeit aus dem Wasserburger Ortskern verschwinden wird.

Im Bauch von Regine Bitschs Lastenrad verschwinden die Einkäufe. Mit Speckwürfeln und Schinken kam sie aus der Metzgerei Forster. Jetzt geht es wieder zurück nach Hause. Das nahende Ende der Wasserburger Metzgerei betrifft auch sie ‐ obwohl sie einige Kilometer entfernt lebt.

Für den Ort wäre dies ein großer Verlust, wenn es keine Metzgerei mehr gäbe. Ingeborg Ziege

„Ich kaufe super gerne hier ein“, sagt Bitsch. „Für Wasserburg wäre es sehr schade. Sie werden die Metzgerei sehr vermissen. Ich als Kressbronnerin habe allerdings noch andere Möglichkeiten.“

Ingeborg Ziege aus Nonnenhorn kauft seit weit über zehn Jahren regelmäßig in der Wasserburger Metzgerei ein. „Für den Ort wäre dies ein großer Verlust, wenn es keine Metzgerei mehr gäbe“, sagt sie.

Unterschriftenliste zum Erhalt der Metzgerei

Gerade deshalb kämpfen aktuell viele Menschen für den Erhalt ihrer Metzgerei. Die Wasserburgerinnen Elfriede Köberle und Rosi Stadler haben deshalb eine Unterschriftenaktion initiiert. Die Listen lagen im Postladen und in der Touristeninformation aus.

Die Kampagne habe verschiedene Gründe: „Es leben sehr viele alte Leute in Wasserburg“, sagt Köberle. Sie hätten teilweise kein Auto, kein Fahrrad und seien auf ihren Rollator angewiesen.

Aber nicht nur die mangelnde Mobilität sei eine Hürde, auch das Dorfleben würde darunter leiden. Köberle sorgt sich um den Schwatz beim Einkauf in der Ortsmitte. „Die Dorfgemeinschaft geht mehr und mehr verloren. Diese soll bleiben“, sagt Köberle.

Die resolute ältere Dame mit den weißen, kurzen Haaren, will deshalb retten, was noch möglich ist. „Es haben sehr viele Leute unterschrieben“, sagt sie und ergänzt: „Ob es etwas hilft, weiß ich allerdings nicht.“ In der Tat sieht es nicht gut aus.

Inhaberin Forster: Schließung ist fix

Denn Inhaberin Birgit Forster bestätigt erneut, dass Ende Februar für ihre Metzgerei Schluss sein werde. „Es wird auch trotz der Unterschriftenliste kein Umdenken geben. Die Entscheidung ist fix“, sagt sie.

Den Entschluss hätten sie sich nicht leicht gemacht. „Wir haben lange und gründlich überlegt.“ Aber als Chefin hätte sie eine Fürsorgepflicht gegenüber ihren Mitarbeitern. Und der Fachkräftemangel in der Branche treffe sie hart.

Wir fühlen uns von der Wertschätzung geehrt, aber können nichts daran ändern. Birgit Forster

„Um unsere Qualität aufrecht halten zu können, müssen wir kleiner werden“, bedauert Forster. Selbstverständlich könne sie es verstehen, dass die Wasserburger dies hart treffen werde.

„Wir fühlen uns von der Wertschätzung geehrt, aber können nichts daran ändern“, sagt Forster. Gerade die fehlenden Fachkräfte würde nicht nur ihre Metzgerei betreffen, sondern andere auch. Das ist ein Grund, warum sich Pächterin Sabine Merkle mit der Nachfolgesuche schwertut (siehe Text am Ende des Artikels).

Edeka-Markt-Inhaber plant Schließung in der Ladestraße

Denn es kommt noch dicker für die Wasserburger: Es wird im Ortskern in absehbarer Zeit noch eine weitere, tiefgreifende Veränderung geben. Der Edeka-Markt „Nah und Gut“ Hellstern plant die Filiale in der Ladestraße zu schließen.

„Es ist angedacht, dass wir ins Gewerbegebiet Hege ziehen“, sagt Inhaber Philipp Hellstern. Allerdings seien dafür noch einige Planungs- und Genehmigungsverfahren zu durchlaufen. Unter anderem braucht es noch Gutachten. Rund eineinhalb Jahre, so zeige es die Erfahrung, brauche dieser Prozess, bis es zum Spatenstich kommen könnte.

Im Wasserburger Gemeinderat wurde das Projekt aber bereits vorgestellt. „Wir haben dort vorgefühlt und es wurde positiv aufgenommen“, sagt Hellstern. Aus finanziellen Gründen erwägt der Inhaber der Nah&Gut-Filialen in Nonnenhorn und Wasserburg den Umzug. „Wir können so kleine Filialen nicht mehr wirtschaftlich betreiben“, sagt Hellstern. In Wasserburg beträgt die Größe aktuell 400 Quadratmeter.

Hellstern will ins Industriegebiet umsiedeln

Im Industriegebiet hätte Hellstern deutlich mehr Fläche zur Verfügung. So sei dort neben einem großen Supermarkt auch eine Schokoladen- und Genusswelt geplant, sagt Wasserburgs Bürgermeister Harald Voigt.

Denn im Jahr 2010 übernahm die Familie Hellstern die Confiserie Bosch in Uhingen bei Stuttgart. Mit einem Neubau im Industriegebiet könnte die Schokoladen- und Weinsparte, zusammen mit einem Edeka-Markt, deutlich aufgewertet werden. Diese Kombination sei „ein sehr attraktives Angebot für Wasserburg“, sagt Voigt.

„Viele sagen nun, der Edeka sei dann nicht mehr im Ort, aber der geplante, neue Standort, ist trotzdem noch sehr zentral“, sagt Voigt. Er sei leicht mit dem Auto erreichbar und die Lage am Kreisverkehr würde keine zusätzliche Verkehrsbelastung für den Ort bedeuten. Zudem werde die Kaufkraft in der Gemeinde bleiben. Denn aktuell beobachtet Voigt, dass die Wasserburger in Bodolz oder Lindau ihre Lebensmittel einkaufen würden.

Bürgermeister Voigt sieht in Regionalvermarkter eine mögliche Lösung

Ein großer, neuer und moderner Edeka im Industriegebiet bedeutet allerdings trotzdem: Für Menschen ohne Auto wird es immer schwieriger, ihre Grundlebensmittel im Wasserburger Ortskern einzukaufen.

Deshalb kann sich Voigt eine neue Lösung vorstellen, beispielsweise einen Regionalvermarkter, mit einer Auswahl von häufig benötigten Lebensmitteln. Als möglichen Laden bringt er die Metzgerei Forster ins Spiel ‐ sollte die Suche nach einem Metzger weiter erfolglos verlaufen.

„Mit einem Regionalversorger wäre die Grundversorgung da“, sagt der Wasserburger Bürgermeister. „Dazu hätten wir auch eine Anlaufstelle für Gäste und Touristen.“ Und auch die Wasserburger Dorfgemeinschaft würde weiterleben.

Verpächterfamilie Merkle sucht „in alle Richtungen“

Das weiße, massive Schild, das an der Hausfassade der Metzgerei Forster angebracht ist, deutet schon darauf hin, dass sich die Verpächter auf eine längere Suche eingestellt haben. Denn ein Zettel als Aushang müsste wohl häufiger erneuert werden. „Ladengeschäft zu verpachten“, steht auf dem Schild am Lindenplatz. Damit sucht Sabine Merkle einen Nachfolger für die Metzgerei Forster.

Doch: „Die Situation aktuell ist sehr bitter“, sagt Merkle von der Verpächterfamilie. „Wir suchen in alle Richtungen und haben alle kontaktiert, die infrage kommen. Aber wir haben noch niemanden gefunden.“ Bei einem Metzger hätte Merkle noch eine ganz leichte Hoffnung. „Aber es ist sehr, sehr schwer“, sagt sie. Selbst in Österreich habe die Verpächterfamilie einige Metzgereien angefragt.

Die meisten Metzgereien wollten keinen Filialbetrieb oder die Produktion sei bereits voll ausgelastet. Der Fachkräftemangel macht sich in dieser Branche stark bemerkbar. „Mein Mann kann es nicht packen, dass es so schwer ist, jemanden zu finden“, bedauert Sabine Merkle.

Alles sei bereits perfekt eingeräumt. Der Nachfolger bräuchte nur einzuziehen. „Wir sind flexibel: Man könnte auch auf ein Jahr Probe einziehen und wir sind auch offen für etwas anderes“, sagt Sabine Merkle. Das hieße: Es könnte in die Metzgerei ein Betreiber mit einem neuen Konzept einziehen, beispielsweise ein Mischwarenhändler oder ein Regionalvermarkter.