Der Wasserburger Hafen verlandet zusehends. Darum soll das Hafenbecken ausgebaggert werden. Das ist nichts Neues, denn schon seit etlichen Jahren läuft das entsprechende Genehmigungsverfahren und zeitweise lag das Vorhaben sogar brach.

Jetzt kommt Bewegung in die Sache. Schon im September soll es losgehen. Zwar hat die Gemeinde noch keine Firma für die Arbeiten gefunden, trotzdem sollen Bootsbesitzer ihre Plätze in den nächsten vier Wochen räumen. Doch das könnte zu Problemen führen.

Jahr für Jahr verlandet der Wasserburger Hafen immer mehr. Grund dafür sind die Strömungen des Sees, durch die Sand, Holz, Sedimente und Muscheln in die Wasserburger Bucht getrieben werden. Bei Niedrigwasser laufen die Boote auf Grund.

Im September will Wasserburg die Hauptrinne des Hafens ausbaggern lassen. (Foto: Gemeinde Wasserburg )

Das ist nicht nur für die vielen Hobbysegler ärgerlich. Vor allem bereitet es Feuerwehr, Wasserwacht und Berufsfischern Probleme.

Dagegen will Wasserburg jetzt etwas tun. „Es ist in unserem Interesse, dass der Wasserburger Hafen für die Segler, Fischer und die Feuerwehr nutzbar ist und dass der Betrieb läuft“, sagt Bürgermeister Harald Voigt. „Außerdem ist der Hafen das Aushängeschild für Wasserburg.“

Kosten liegen bei 800.000 Euro

Anfang dieses Jahres hat die Gemeinde ein Gutachten in Auftrag gegeben. Es ergab, dass es rund 800.000 Euro kosten werde, das gesamte Hafenbecken auszubaggern. Zu viel für die Gemeinde allein. Deshalb bemühte sich die Verwaltung darum, Fischereigenossenschaft, Segelclub und Segelschule mit ins Boot zu holen.

Der Wasserburger Gemeinderat hatte 150.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Und die Fischereigenossenschaft sagte mit 120.000 Euro eine Summe zu, die sie seit mehr als zehn Jahren genau für diesen Zweck angespart hatte. Die Segler wollen sich nur für jenen Bereich an den Kosten beteiligen, in dem sie auch tatsächlich Segelboote haben.

Auch Fördermittel fragte die Verwaltung an. „Wir sind im Gespräch mit verschiedenen Landtagsabgeordneten“, erklärt Harald Voigt. Mit einer Entscheidung darüber, wie und in welcher Höhe sich der Freistaat beteiligt, rechnet er allerdings er erst nach der Landtagswahl.

Trotzdem will Wasserburg mit dem Geld, das da ist, schon einmal anfangen und in einem ersten Schritt den wichtigsten Teil des Hafens ausbaggern lassen. Dabei handelt es sich, so erklärt Bauamtsmitarbeiterin Tatjana Wakili, um den Bereich von der Mole an bis ungefähr hinter die Seekrone.

Hauptrinne ist wichtig für die Fischer

Ausgebaggert werden rund 60 Meter in das Hafenbecken hinein und damit rund ein Drittel des Hafens. Das ist laut Bürgermeister Voigt die Hauptrinne. Sie sei wichtig für die Berufsfischerei und die Feuerwehr. „Der Rest wird gemacht, sobald die Finanzierung steht“, sagt er.

Deshalb haben wir relativ viel Druck. Stefan Reichart

Ein wesentlicher Kostentreiber ist zumindest schon einmal vom Tisch. Ein Gutachten besagt nämlich, dass das Material, das aus dem Hafenbecken ausgebaggert wird, so gut wie gar nicht belastet ist. Daher darf es im See verklappt werden und muss nicht teuer auf eine Deponie gefahren werden.

„Das macht die Maßnahme billiger“, erklärt Bauamtsmitarbeiter Stefan Reichart und zeigt sich positiv überrascht. Schließlich käme der Aushub aus einem Hafen, wo es durchaus denkbar sei, dass der ein oder andere Motor mal Öl oder Benzin verliere. „Aber es wurden so gut wie keine Rückstände festgestellt“, sagt er. „Auch die Generationen vor uns haben kein Schindluder getrieben.“

„Das Problem ist, dass wir noch in der Saison sind“

Derzeit ist das Wasserburger Bauamt damit beschäftigt, die Maßnahme auszuschreiben und Firmen anzufragen. Der Zeitplan ist sportlich: Das Ausbaggern des Hafens muss im September komplett über die Bühne gehen. Denn im Oktober beginne die Laichzeit der Fische und die Ruhezeit für den See. „Deshalb haben wir relativ viel Druck“, sagt Stefan Reichart.

Zudem müssen die Arbeiten an der Hafenmauer im November beginnen, weil sonst Fördergelder verfallen. Weil in diesem Zusammenhang ohnehin ein Teil der Mauer abgegraben werden soll, sei es sinnvoll, den Hafen jetzt auszubaggern.

„Das Problem ist, dass wir noch in der Saison sind“, sagt Stefan Reichart. Die Promenade ist bei den Arbeiten, die im See stattfinden, zwar nicht betroffen. Aber die Bootsbesitzer müssen ihre Liegeplätze ab Ende August für einen Monat räumen.

Das Feuerwehrboot kommt für diese Zeit in Nonnenhorn unter. Für alle anderen könnte es angesichts der Liegeplatzknappheit in den umliegenden Häfen schwierig werden. Direkt benachrichtigen kann die Gemeinde die Mieter nicht, denn sie kennt sie gar nicht. Das muss die Schlösser– und Seenverwaltung übernehmen, die die Liegeplätze vergibt.