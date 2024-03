Unbekannter bohrt Garagentor auf

Ein Anwohner aus der Oberen Ebenhalde in Wasserburg hat am Dienstag gegen 17 Uhr festgestellt, dass sich in der Mitte seines Garagentors ein gebohrtes Loch befindet. Laut Polizei hat vermutlich ein unbekannter Täter zwischen Montag, 21 Uhr, und Dienstagnachmittag versucht, sich über die Notverriegelung Zugang zur Garage zu verschaffen. Der Schaden am Tor wurde mit 1.000 Euro angegeben. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 08383/9100 entgegen.