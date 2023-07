Uferfest steigt im Eschbachpark

Der Musikverein Wasserburg veranstaltet in diesem Jahr sein traditionelles Uferfest am Samstag, 22. Juli, und Sonntag, 23. Juli. Aufgrund der Halbinselsanierung lädt der Verein auf einen neuen Festplatz ein: Gefeiert wird im Eschbachpark, unterhalb der Tennisplätze in Wasserburg und direkt am Aquamarin gelegen.

Das Fest beginnt am Samstag um 12 Uhr. Ab 12.30 Uhr spielt der Liederkranz Wasserburg, um 13.30 Uhr ist unter dem Titel „Jugend musiziert“ die Bläserklasse und das Orchester der Bläserschule VJBW zu Gast. Ab 17 Uhr spielen Die 4 lustigen 5, bevor ab 21 Uhr der Musikverein Fussach aufspielt.

Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst und Frühschoppen mit der Musikkapelle Kehlen, ab 14 Uhr spielt OHO — die Blasmusik und um 18 Uhr spielen die Blue Stars.

Die Musikantinnen und Musikanten sorgen für das leibliche Wohl, eine abwechslungsreiche Kinderbetreuung wird geboten. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.