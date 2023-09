Torwartwechsel, Rote Karte, Aufholjagd

Die makellose Bilanz des TSV Schlachters ist Geschichte. Im Topspiel bei der SGM HENOBO unterlag der bisher verlustpunktfreie Spitzenreiter am Sonntag nach 1:0–Führung mit 1:2. Neuer Tabellenführer der Fußball–Kreisliga A2 ist der SV Achberg, der einen weiteren Kantersieg einfuhr.

„Es war eine unnötige Niederlage“, haderte Adrian Freisinger, Trainer des TSV Schlachters, nach dem 1:2 bei der SGM HENOBO. Eigentlich hätte das Spiel in Nonnenhorn stattfinden sollen, überraschenderweise war eine Austragung in Wasserburg–Hengnau letztlich aber doch möglich. „Die Baufirma hat die Baumaßnahme um eine Woche nach hinten verschoben“, freute sich SGM–Trainer Peter Riedlinger darüber, das „rassige Lokalderby“ noch auf dem gewohnten Platz spielen zu können. Bis Mai 2024 ist der Rasen nun gesperrt.

Lange Zeit sprach vieles gegen einen Sieg von Riedlingers Mannschaft. Vor mehr als 300 Zuschauern setzte SGM–Kapitän Stefan Philipp einen Handelfmeter neben das Tor (15.). Und in der 65. Minute gab es den nächsten Rückschlag: Can Banoglu brachte Schlachters mit einem Freistoß aus der eigenen Hälfte mit 1:0 in Front. SGM–Torwart Oliver Weber stand zu weit vor seinem Tor, was aber nachvollziehbar war. „Ein Schlachterner lag auf dem Boden, alle dachten es gibt jetzt eine Verletzungsunterbrechung“, berichtete Riedlinger. Banoglu habe dann „die Gunst der Stunde genutzt“, sagte Riedlinger und kritisierte hierbei den Schiedsrichter Christoph Hecht: „Er hätte das Spiel unterbrechen müssen.“

Yanick Minge markiert den Siegtreffer

Auch danach war Riedlinger nicht mit allen Entscheidungen Hechts einverstanden. „Es hätte drei bis vier Rote Karten für Schlachters geben müssen“, monierte der SGM–Trainer. So sollen die Gäste mehrere Durchbrüche mit einer Notbremse verhindert haben. Letztlich zeigte der Unparteiische aber nur einmal Rot: TSV–Keeper Moritz Weber, der in Minute 67 für den verletzten Alexander Gomm eingewechselt wurde, sah für ein Handspiel außerhalb des Sechzehners den Platzverweis (82.). Da stand es schon 2:1. Paul Gierer staubte eine Ecke ab (67.) — bei dieser Szene verletzte sich Gomm am Daumen, für das Heimspiel nächste Woche gegen den FC Dostluk Friedrichshafen (Sonntag, 15 Uhr) ist er fraglich. Auch Weber musste einmal hinter sich greifen: Yanick Minge traf in der 80. Minute mit einem platzierten Schuss ins lange Eck zum 2:1–Sieg.

Freisinger macht das Spiel dennoch Mut für die Zukunft. „Wir haben schönen Fußball gespielt und hatten in der ersten Halbzeit sehr viele Torchancen und uns nur nicht belohnt“, sagte der TSV–Coach. In der zweiten Hälfte ließen die Gäste dann nach, „in meinen Augen, vielleicht liege ich falsch, hat Hege Unruhe reingebracht und wir haben uns stressen lassen“. Schlachters war nicht mehr „klar im Kopf“, hat Fehler gemacht und deshalb verloren. „Daraus müssen wir lernen“, meinte Freisinger.

Riedlinger sah zu keinem Zeitpunkt eine große Überlegenheit der Gäste und lobte im Anschluss die Moral seiner Mannschaft, die es möglich machte, große Ausfälle wie den von „Torgarant“ Yannick Glaser zu kompensieren. Die SGM habe mit dem 5:2–Pokalsieg beim TSV Oberreitnau und dem Erfolg im Spitzenspiel eine „gute Reaktion“ auf den Totalaussetzer in Neukirch (2:2) gezeigt. Für die Tabellenführung reichte es allerdings nicht. Die SGM HENOBO ist mit zehn Punkten aus vier Spielen zwar punktgleich mit dem Spitzenreiter SV Achberg. Allerdings hat der Bezirksliga–Absteiger unter anderem durch den neuerlichen hohen Sieg (6:0 gegen den VfL Brochenzell II) das klar bessere Torverhältnis. Einen Dreierpack schnürte Simon Goldbrunner.

FC Dostluk Friedrichshafen siegt erneut

Anspruch und Wirklichkeit klafften beim FC Dostluk Friedrichshafen in den vergangenen Jahren oftmals weit auseinander. Nichtsdestotrotz nahm sich der Verein vor der Saison wieder viel vor, im 40. Jubiläumsjahr möchte der FC Dostluk ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden. Neu verpflichtet wurde Trainer Ridvan Kabakci — und bisher könnte es gar nicht besser laufen. Die Häfler, die in den Vorjahren eigentlich immer einen Fehlstart hinlegten, haben noch keinen Zähler abgegeben. Beim TSV Neukirch (4:1) gab es nach Toren von Hakan Fil (30., 36. (Foulelfmeter) ), Semih Deniz (52.) und Tayfun Eköz (85.) den dritten Sieg im dritten Ligaspiel.

Ein paar Plätze nach unten rutschte der TSV Meckenbeuren II, der bei der SGM Fischbach/Schnetzenhausen seine erste Saisonniederlage kassierte. Meckenbeurens Niklas Marschall verschoss einen Foulelfmeter (49.), Mathias Richter erzielte den Siegtreffer (58.).

Der erste Sieg glückte der SpVgg Lindau. Bei der offiziellen Saisoneröffnung bezwang das Team von Trainer Dirk Hölzke den TSV Tettnang II mit 3:1. Alle drei Tore schoss Dominik Maier.

Drei Punkte gab es für den SV Ettenkirch (6:2 gegen den SV Tannau) und den TSV Eriskirch (3:1 beim VfB Friedrichshafen II). Der SV Kressbronn II und die TSG Ailingen II trennten sich 1:1.

Der 4. Spieltag in der Übersicht:

Kreisliga A2:

SV Ettenkirch — SV Tannau 6:2 (4:1). — Tore: 0:1 Jakob Trippel (2.), 1:1, 2:1, 3:1 Erhan Baki (10., 11., 26.), 4:1 Filip Peric (35.), 5:1 Almin Mesic (53.), 5:2 Simon Stehle (57.), 6:2 Patrick Braisch (71.).

SV Kressbronn II — TSG Ailingen II 1:1 (0:1). — Tore: 0:1 Luca Segelbacher (37., Handelfmeter), 1:1 Mark Bukovec (73.).

SGM HENOBO — TSV Schlachters 2:1 (0:0). — Tore: 0:1 Can Banoglu (65.), 1:1 Paul Gierer (67.), 2:1 Yanick Minge (80.) — Besonderes Vorkommnis: SGM–Kapitän Stefan Philipp verschießt Handelfmeter (15.), Rote Karte für TSV–Keeper Moritz Weber (82., Handspiel außerhalb des Sechzehners).

VfB Friedrichshafen II — TSV Eriskirch 1:3 (0:2). — Tore: 0:1, 0:2 Niklas Layer–Reiss (21., 42. (Elfmeter) ), 0:3 Sandro Brentel (79.), 1:3 Luka Buspanovic (87.).

SV Achberg — VfL Brochenzell II 6:0 (4:0). — Tore: 1:0 Theo Maass (2.), 2:0, 3:0 Simon Goldbrunner (11., 27.), 4:0 Theo Maass (37.), 5:0 Simon Goldbrunner (62.), 6:0 Marco Distl (66.).

SpVgg Lindau — TSV Tettnang II 3:1 (1:0). — Tore: 1:0, 2:0 Dominik Maier (41., 47. (Foulelfmeter) ), 2:1 Fatlind Krasniqi (86.), 3:1 Dominik Maier (87.).

TSV Neukirch — FC Dostluk Friedrichshafen 1:4 (1:2). — Tore: 1:0 Marco Rief (25.), 1:1, 1:2 Hakan Fil (30., 36. (Foulelfmeter) ), 1:3 Semih Deniz (52.), 1:4 Tayfun Eköz (85.).

SGM Fischbach/Schnetzenhausen — TSV Meckenbeuren II 1:0 (0:0). — Tor: 1:0 Mathias Richter (58.) — Besonderes Vorkommnis: Niklas Marschall verschießt einen Foulelfmeter (49., TSV), Gelb–Rote Karte für Julian Eberhard (56., TSV).