Teams der Reparaturwerkstatt spendet 1000 Euro

Nachdem die Corona-Einschränkungen wieder eine regelmäßige Öffnung des monatlichen Reparaturangebotes im Werkraum der Grundschule zuließ, hat sich auch die Spendenkasse des Teams der Reparaturwerkstatt erholt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Demnach sah sich das Team in der Lage, erneut eine gemeinnützige Arbeit finanziell zu unterstützen. Die Mitglieder haben sich gemeinsam für die Bürgerstiftung Wasserburg entschieden. In Anwesenheit von Bürgermeister Voigt konnte ein Spendenscheck über 1000 Euro an den Vorstandsvorsitzenden der Bürgerstiftung ,Gerhard Loser, überreicht werden. Loser dazu: „Große Freude herrschte über die großzügige Spende des Teams der Reparaturwerkstatt. Den Team Verantwortlichen war es wichtig, dass die Spende in der Gemeinde Verwendung findet. Seit bald 20 Jahren fördert und unterstützt die Bürgerstiftung Bedürftige, Kinder- und Jugendarbeit, Seniorenbetreuung sowie Projekte im kirchlichen, kulturellen und heimatpflegerischen Bereich, vorwiegend in der Gemeinde Wasserburg.“