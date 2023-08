Surreale Wesen und meditative Zahlen

„Fabula Infinitum“ lautet der Titel einer Gemeinschaftsausstellung der Künstler Klaus Enßlin und Andreas Lüthi, die noch bis 17. September in den Räumen des Kunstvereins Wasserburg im im Kunstbahnhof (Kuba) Wasserburg zu sehen ist.

Wie der Titel „Fabula Infinitum“ schon sagt, geht es bei der Ausstellung mit großformatiger Malerei von Klaus Enßlin und Andreas Lüthi um eine Annäherung an das Endlose, freilich auf höchst verschiedene Weise, wie Kunstvereinsvorsitzende Vera Noé bei der Eröffnung hervorhob. Will man die beiden Künstler auf einen griffigen, aber vielleicht ein wenig plakativen Nenner bringen, so ist der eine der „Denker“, der andere der „Sich–Versenker“.

Sehr konzeptionell durchdacht erweist sich die Arbeitsweise des in Immenstaad am Bodensee wirkenden Klaus Enßlin (Jahrgang 1955). Seine Gemälde zeigen oft scherenschnittartige Silhouettenformen stark abstrahierter menschlicher Figuren und beinahe stabheuschreckenhaft anmutende surreale Wesen vor flächenhaften Raumabwicklungen in verschiedenen Blau–, Grau– und Brauntönen. Der Maler will damit die Ambivalenz zwischen der Gegenständlichkeit und dem Ungegenständlichen ausloten. Wie er sagt, gibt es „eigentlich keine Abstraktion in der Malerei ohne den Gegenstand, der sich verselbständigt hat“.

Ausgangpunkt für Enßlins Arbeiten sind Akte. Die Aktdarstellungen in Aquarell, die er fertigt, erweisen sich als sehr gekonnt und wären für manch einen anderen bereits ein gelungenes Ergebnis. Doch bei Enßlin geht es da erst los. Und so nimmt er die Betrachter mit auf eine Reise zu unterschiedlichen Abstraktionsgraden in den ausgestellten Bildern. Die Herkunft von Aktdarstellungen zeigen auch seine kleinformatigen Skulpturen, die ebenfalls im Kuba Wasserburg noch bis 17. September zu sehen sind.

Enßlin studierte Luft– und Raumfahrttechnik, promovierte dann in Wirtschaftswissenschaften und arbeitete 25 Jahre lang als Ingenieur in der Raumfahrtindustrie. Parallel zu dieser technischen Berufslaufbahn nahm er Unterricht an verschiedenen Kunstakademien, zuletzt in Kolbermoor als Meisterschüler bei Markus Lüpertz. Dort ist auch das Malprojekt „De Facto“ entstanden, für das er ausgezeichnet wurde und das nun in den Ausstellungsräumen zu sehen ist.

Aus der Entfernung werden bei den Bildern von Andreas Lüthi (Jahrgang 1961), der sein Atelier im thurgauischen Uesslingen hat, Farbformen sichtbar, urnenartige Ovale, aufgeschlagene Buchseiten, Ornamente, die in ihrer Verschlungenheit wie organische Uhrwerke wirken, skizzenhafte Personengruppen oder kolonnenhafte Farbstreifen. Erst bei näherem Hinsehen erweist sich, dass die meisten dieser Formen die Umrisse fein ziselierter Ziffernfolgen sind. Wie der Künstler erläutert, sind dies keine Zahlen, die er nach dem Zufallsprinzip in verschiedenen Farben malt, sondern es ist ein nach oben zählender Weg einer Zahlenreihe nach unendlich.

Doch wie jeder Mensch, der sich auf dem Weg in die Unendlichkeit begibt, rasch merkt, dass er bei seiner Endlichkeit ankommt, so war es auch bei dem großen Anreger für Lüthi, dem Konzeptkünstler Roman Opalka. Der widmete sein Werk der aufsteigenden Ziffernreihe ab der Zahl eins und starb 46 Jahre später als er bei einer Zahl knapp hinter 5,6 Millionen angekommen war. Dort setzt Lüthi an. Er führt seit etlichen Jahren das Zählwerk Opalkas lückenlos ab der Zahl 5.607.250 fort und überzieht seine Bildgründe seither mit engstehenden Reihen aus siebenstelligen Zahlen. Bis zur Zahl 7.777.777 möchte er kommen.

Die Bildgründe selbst gestaltet der Künstler in freiester Weise mit Farb– und Strukturgebungen. Teilweise hängt er dabei an Seilen und bearbeitet die Bildflächen mit Schlittschuhkufen, wie er berichtet. Andreas Lüthi schildert, wie ihn das Zahlenmalen beruhige. Er gerate in eine Art Trance bei dieser Tätigkeit. Und auch die verschiedensten Religionen haben ja Techniken entwickelt, durch immergleiche Wiederholungen den ewig plappernden Verstand zur Ruhe zu bringen und meditative Räume zu öffnen, sei es durch Rosenkranzbeten, Mantrasingen oder Schwingen von Gebetsmühlen.

