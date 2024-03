Streit in der Dorfstraße in Wasserburg

Streit in der Dorfstraße in Wasserburg

In Wasserburg in der Dorfstraße kam es am Freitagnachmittag zu einem Streit. Ein Mann habe sich mit einer Frau gestritten und diese geschlagen und getreten, wie die Polizei berichtet.