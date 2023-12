Spatenstich für die Hafenmauer

Auch wenn die Spaten nur symbolischen Charakter haben, der Bagger steht auch schon in Startposition, um wie geplant mit der Sanierung der Hafenmauer zu beginnen (Foto: isa). Wie Bauleiter Wolfgang Miller von der Firma Geiger erklärte, wird die alte Hafenmauer ungefähr bis auf Höhe des Erdbodens abgerissen. Vor die alte Mauer werde dann in den See hinein eine Spundwand gesetzt, um einen Arbeitsbereich zu schaffen. Die neue Hafenmauer selbst wird aus Natursteinen aus Deutschland gemauert. Der Wasserburger Gemeinderat hatte in seiner Dezember-Sitzung der Firma Geiger den Zuschlag für die Sanierung der Hafenmauer gegeben. Kostenpunkt: 1,79 Millionen Euro brutto. Bis Ende Juni soll die Hafenmauer fertig sein. Über den pünktlichen Beginn der Arbeiten freuen sich (von links) Oliver Bloedorn, Geschäftsführer der Firma Geiger, Bürgermeister Harald Voigt, dritte Bürgermeisterin Beate Meßmer, zweiter Bürgermeister Thomas Baumgartner, Wolfgang Miller und Markus Kieferle von der Firma Geiger sowie Bauamtsleiter Jens Müller.