Eine Brandentwicklung in einem Gebäude in der Unteren Ebenhalde in Wasserburg rief am Montag die Feuerwehren aus Wasserburg und Hege sowie das Rote Kreuz aus Kressbronn auf den Plan. Über die Brandursache waren alle verwundert.

Immerhin: Sie war schnell gefunden und gelöscht: Es war der Strom–Verteilerkasten im Haus, der aus zunächst nicht erklärbarer Ursache in Brand geraten war.

Novum für die Beteiligten

Sowohl für erfahrene Feuerwehrler wie auch die Mitarbeiter der Stadtwerke Lindau war das ein Novum: Wie ein Verteilerkasten so in Brand kommen konnte, konnten sie sich nicht erklären.

Jedenfalls mussten die Mitarbeiter der Stadtwerke einigen Häuser den Strom abschalten, um überhaupt arbeiten zu können. Eine Phase war wohl schon vorher ausgefallen.

Häuser sind ohne Strom

Die Feuerwehren, die aus Wasserburg mit drei Fahrzeugen und 20 Mann vor Ort waren sowie die Kollegen aus Hege, die mit 15 Mann und zwei Fahrzeugen angerückt waren, konnten derweil wieder abrücken.

Vor dem Haus, in dem der Verteiler gebrannt hatte, musste die Straße aufgebaggert werden, die Nachbarhäuser hatten derweil wieder Strom.