Seit Anfang dieses Jahres saniert Wasserburg die Kanäle auf der Halbinsel und verlegt im Zuge dessen auch neue Strom- und Glasfaserleitungen. Das sorgte in der Vergangenheit für Aufregung, besonders bei den Hotel- und Gaststättenbetreibern. Jetzt will Wasserburg in einem letzten Bauabschnitt noch die Kanäle und Leitungen in der Mooslachen- und Halbinselstraße sanieren. Bei der Informationsveranstaltung hielt sich die Aufregung darüber ‐ es waren nur zwölf Bürger anwesend ‐ in Grenzen.

Nach den Herbstferien, am 6. November, soll mit dem Teilabschnitt 5 und damit letzten Bauabschnitt begonnen werden. Bei einer eigens angesetzten Veranstaltung informierten Bürgermeister Harald Voigt zusammen mit Bauamtsleiter Jens Müller, Ilka Lakeberg vom Ingenieurbüro Daeges und Bauleiter Wolfgang Miller von der Firma Geiger darüber, was genau geplant ist und warum diese letzte und eigentlich nicht eingeplante Maßnahme überhaupt notwendig ist.

Sie sei nicht nur wichtig, „weil wir das gesamte Infrastrukturwesen im Rahmen der Halbinselsanierung dann fertiggestellt haben, sondern, weil wir diese Infrastrukturmaßnahme machen müssen“, warb Bürgermeister Harald Voigt für Verständnis. Ilka Lakeberg erklärte, dass im Untergrund der Mooslachen- und Halbinselstraße ziemlich viel im Argen liege. „Die Oberflächenentwässerung der Mooslachenstraße und der Halbinselstraße ist in einem absolut maroden Zustand. Es ist erstaunlich, dass überhaupt noch etwas abfließen kann“, sagt die Ingenieurin. „Die Kanäle sind kaputt.“

Marode und verstopfte Rohre

Die teilweise aus Beton bestehenden Rohre seien entweder eingebrochen oder das Wurzelwerk der vielen Bäume habe sich durch das Material gearbeitet und verstopfe sie komplett. „Wenn es in Wasserburg richtig ordentlich regnet, sucht sich das Wasser halt seinen Weg und geht nicht dahin, wo es hin soll.“

Deshalb werde der Regenwasserkanal entlang der Mooslachenstraße ertüchtigt sowie der in der Halbinselstraße ab der Hausnummer 43 bis zur Kreuzung. Zudem gebe es in beiden Straßen Regenwasserkanäle, deren Verlauf nicht gänzlich geklärt sei, und die über die Halbinsel entwässerten. Diese werden nun umgeleitet, damit sie in den Bodensee entwässern.

Immer eine Fahrbahn samt Gehsteig offen

Die beauftragte Firma Geiger legt bis zum 19. Dezember zunächst in der Mooslachenstraße neue Wasser- und Regenwasserleitungen. Nach der Weihnachtspause soll der zweite Schritt am 21. Januar beginnen. Erst werden in der Halbinselstraße Wasserleitungen und dann der neue Regenwasserkanal verlegt, danach folgen nacheinander die anderen Sparten.

Diese Vorgehensweise ermögliche es, so erklärte Lakeberg, dass immer eine Fahrbahn samt Gehsteig offen sei. „Das heißt, die Befahrbarkeit ist gewährleistet.“ Sollten Vollsperrungen nötig sein, dann immer nur für kurze Zeit und mit Ankündigung.

Glasfaserkabel als „Zuckerle“

Als „kleines Zuckerle“ obendrauf würden die Stadtwerke Lindau Glasfaserkabel verlegen, an das sich die Anwohner anschließen lassen könnten. Möglich sei auch, dass sich jedes Haus an die Regenwasserentwässerung anschließen lasse, um das Regenwasser „kontrolliert und organisiert in den öffentlichen Kanal abzuleiten“, sagte Lakeberg. Die Fremdwasserproblematik steht seit Jahren im Fokus der Stadtentwässerungswerke Lindau mit ihrer Kläranlage. „Das wäre jetzt eine Chance, den Hausanschluss zu machen.“

Bauleiter Wolfgang Miller versicherte, dass die Arbeiten bis Ostern beendet sein werden. Zudem kündigte er an, die Anwohner über die einzelnen Schritte zu informieren und sie anzukündigen.

Auch wenn die Publikumsbeteiligung rege war, aufgeregt hat sich darüber kaum jemand. Ein Wasserburger bat darum, im Zuge der Kanalsanierung auch die „heftigen Gerüche“, die von der Pumpanlage im Bereich der Halbinselstraße 55 ausgingen, zu beseitigen.

Stefan Reichart von der Wasserburger Bauverwaltung ist das Problem bekannt. Die Pumpanlage sei zwar neu und modern, die Bauverwaltung versuche aber das Problem über eine Veränderung der Lüftungszeiten zu lösen.

Marco Liebermann, Betreiber des Hotel Lipprandt, bedankte sich bei der Verwaltung, dass die Bauarbeiten nun außerhalb der Saison stattfinden, und bei der Firma Geiger für „die gute Kommunikation“. Allerdings hätte er lieber, dass die Arbeiten in der Halbinselstraße beginnen. Diese sei am neuralgischsten, und die Monate November, Dezember die ruhigsten.

Werden Rettungsfahrzeuge ausgebremst?

Bauleiter Wolfgang Miller erklärte, dass die Arbeiten in der Mooslachenstraße bis zur Weihnachtspause beendet sein werden. Die Arbeiten in der Halbinselstraße hätten dagegen größere Ausmaße. Eine Pause würde das Ganze teurer machen.

Liebermann hatte Bedenken, dass Rettungsfahrzeuge nicht an sein Hotel kommen. „Das passiert einfach nicht. Notfalls schmeißen wir den Graben in dem Moment zu“, versicherte der Bauleiter.

Eugen Baumann hakte beim Anschluss der Häuser an den Regenwasserkanal nach. Er wollte von der Verwaltung wissen, welche Kosten auf die Eigentümer zukommen werden und ob es eine Anschlusspflicht gebe. Weil Bauamtsleiter Jens Müller darauf keine Antwort geben konnte, regte sich der Wasserburger auf.

Für einen weiteren Aufreger sorgte der Durchmesser des neuen Regenwasserkanals, der so bemessen ist, dass er ein fünfjähriges Regenwasserereignis bewältigt. Roman Schäffler fühlte sich ungerecht behandelt, da er selbst bei einem Bauvorhaben Rohre für ein 25-jähriges Regenwasserereignis einbauen musste, was viel Geld gekostet habe.

„Sie haben viel auszuhalten“

Enrico Klann, der den Hegestrand betreibt, bat darum, keine Durchfahrt-Verboten-Schilder aufzustellen, sondern die Baustellen mit Baken zu kennzeichnen. „Sonst kommt kein Mensch zu uns.“

In Wasserburg wird auch nach Beendigung dieser Kanalsanierung längst keine Ruhe einkehren. Schließlich beginnt noch in diesem Jahr die Halbinselsanierung. „Sie haben viel auszuhalten, aber wenn alles vorbei ist, haben wir eine wirkliche Wertsteigerung Wasserburgs, der Infrastruktur für die Einheimischen und den Tourismus“, machte Bürgermeister Voigt bewusst.