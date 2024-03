Die zweiköpfige Besatzung eines Segelboots ist am Karfreitag auf dem Bodensee, Höhe Wasserburg, in Not geraten. Wie die Kreiswasserwacht Lindau mitteilt, waren die Segler einer österreichischen Yacht unter Maschine unterwegs, doch dann fiel diese aus.

Durch Probleme beim Segelsetzen trieben die Wassersportler manövrierunfähig in den Wellen. Wasserwacht, Polizei sowie weitere Rettungskräfte wurden alarmiert.

Nach Rücksprache mit den Seglern wurden diese durch das Polizeiboot „Hecht“ und die Wasserwacht-Nonnenhorn eskortiert und schließlich an die Wasserschutzpolizei Baden-Württemberg übergeben.

Schon am Morgen gab es eine Sturmwarnung

Die restlichen Einsatzkräfte konnten direkt nach Aufklärung der Situation wieder einrücken. Im Einsatz waren neben Wasserwacht-Einheiten aus Lindau, Wasserburg, Weiler und Nonnenhorn sowie der Wasserschutzpolizei auch die Feuerwehren Wasserburg, Nonnenhorn und Lindau. Der Rettungsdienst und ein Hubschrauber standen laut Mitteilung ebenfalls parat.

Für den östlichen Teil des Bodensees war bereits morgens Sturmwarnung ausgegeben worden - mittags herrschten Winde bis zu 9 Beaufort.