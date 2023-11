Er ist heiß auf Eis. Genauer gesagt: aufs Eisschwimmen. Paul Bieber (40) ist Weltmeister, mehrfacher Deutscher Meister und Rekordhalter in dieser Disziplin. Seine Faszination will der zweifache Familienvater nun an andere weitergeben.

Der ausgebildete Rettungsschwimmer und Schwimmtrainer bietet in diesem Winter erstmals Eisschwimmkurse für jedermann an ‐ auch in Wasserburg.

Was steckt dahinter?

„Ich möchte den Leuten den Sport schmackhaft machen“, sagt Paul Bieber. Er sei häufig aufs Eisschwimmen und seine Erfolge angesprochen worden. Er wolle zeigen, wie der Sport funktioniert, was alles dahintersteckt ‐ und welchen Effekt das Eisschwimmen auf Geist und Körper haben kann. Bieber nennt etwa den Stressabbau. Die Teilnehmer sollen zudem „den Endorphinkick spüren.“

Wo und wann finden die Kurse statt?

Bieber hat sich drei Locations ausgeguckt: Bühl am Alpsee, Wasserburg ‐ und den Waldsee in Lindenberg. Letzteren allerdings erst, wenn die Blaualgen verschwunden sind. Eine weitere Alternative wäre noch Lindau. Der erste Kurs fand bereits am Freitag in Wasserburg statt ‐ bei zehn Grad Wassertemperatur. Feste Kurszeiten gibt es nicht. Die Termine werden nach Anmeldung individuell vereinbart. Ein Kurs dauert 60 bis 90 Minuten. Eine Gruppe besteht aus maximal fünf Personen.

Welche Voraussetzungen müssen die Teilnehmer mitbringen?

Man sollte „körperlich und geistig fit sein“, sagt Bieber. Er rät vorab unbedingt zu einem medizinischen Check beim Hausarzt, um mögliche gesundheitliche Beschwerden abzuklopfen. Dazu gehören vor allem Herz- und Kreislaufprobleme. Ansonsten reichen normale Schwimmkenntnisse. „Wer Brustschwimmen kann, kann auch Eisschwimmen.“

Welche Ausrüstung ist gefordert?

Fürs Wasser reicht normale Badebekleidung ‐ plus Badekappe oder Schwimmbrille. Vom Neoprenanzug rät er ab. „Das schnürt die Hände und Füße ein, sodass es noch kälter wird.“ Für die Zeit an Land sollten die Teilnehmer „alles was warm macht“ mitbringen: Jacke, Mütze, Schal, Handtücher, Tee und am besten noch ein zuckerhaltiges Getränk. Für Sicherheitsausrüstung ist gesorgt: Bieber bringt für jeden eine Schwimmboje mit, eine Notarzttasche und ein Defi hat er sowieso immer dabei.

Wie laufen die Kurse ab?

„Es wird niemand ins kalte Wasser geworfen“, sagt Biber. Die Teilnehmer sollen sich langsam an die Kälte herantasten und „verstehen, wie kalt das Wasser ist und welche Auswirkungen es hat“. Dazu gehört auch Theorie und Aufwärmen. Am Anfang sollen die Teilnehmer zwischen drei und fünf Minuten im Wasser sein. Dafür müsse man zwar schon über seine Schmerzgrenze gehen ‐ aber wenn man dann wieder aus dem Wasser herauskomme, spüre man schnell ein Glücksgefühl. Ziel ist es, am Ende vielleicht fünf, zehn oder 15 Minuten zu schwimmen.

Ist Eisschwimmen gefährlich?

„Wenn man gesund ist und sich an die Anweisungen hält, kann nichts passieren“, sagt Bieber. Natürlich gebe es immer ein Restrisiko ‐ aber das gelte auch für die etablierten Schwimmer auf WM-Niveau. Die Kursteilnehmer sollten „Respekt, aber keine Angst“ mitbringen.