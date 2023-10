Dass Papier zu viel mehr in der Lage ist als zum rein funktionalen Gebrauch, das zeigt die aktuelle Ausstellung im Kunstverein Wasserburg. Unter dem Motto „Drei Räume ‐ Drei Künstlerinnen“ bespielen Klaudia Anosike, Tanja Major und Ingrid Stockmann den Kunstbahnhof mit Variationen aus dem Reich der Papierkunst.

Mit recycelten Materialien, großflächigen Scherenschnitten und Wandarbeiten, deren Grundlage ‐ zur Überraschung vieler ‐ Pilze sind. Papier in jedweder Form hat es ihr schon lange angetan und so gab Dagmar Reiche bei der Eröffnung am Freitagabend einen kurzen Einblick in die Entstehungsgeschichte dieses Stoffes.

Papier hat jahrtausende lange Tradition

Irgendwann vor Jahrtausenden habe der Mensch begonnen, nach Bildträgern zu suchen ‐ waren Steine und Schildkrötenpanzer aufgrund ihrer Härte doch nur bedingt geeignet. So stießen die Ägypter vor 5000 Jahren auf den Papyrus. Die eigentlichen Erfinder des nun bekannten Papiers sind die Chinesen. An die 3000 Papierarten gibt es heute. Christa Hagel stellte die drei Künstlerinnen dem zahlreichen Publikum vor.

Wenn ich schneide, befinde ich mich sehr schnell in einem Zustand der Selbstversunkenheit. Klaudia Anosike

So ist im Werk von Ingrid Stockmann, die in Mengerskirchen in Hessen lebt, von „geordneter Unordnung“ die Rede. Damit sei sie am Endprodukt der Papiere angekommen ‐ beim Altpapier, bestehend aus Zeitungen und Tapeten. „Paperart Tapete“ nennt sie ihre Malerei mit dem dickwandigen Stoff.

Tapeten mal anders

Gefaltet und gerollt zu kleinen Stäben sitzen diese dicht an dicht auf dem Bildträger und eröffnen eine neue Sicht auf die Tapete. Vorzugsweise assoziieren sie Landschaftliches ‐ das Meer, den Strand, die Wellenbrecher. Auf vergleichsweise kleinen Formaten entsteht so eine Weite, die unendlich erscheint.

Öffnungszeiten der Ausstellung Die Ausstellung „Papier“ mit Werken von Klaudia Anosike, Tanja Major und Ingrid Stockmann im Kunstverein Wasserburg am Bodensee im Bahnhof, Bahnhofstraße 18, dauert bis 29. Oktober. Sie ist freitags, samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Die Finissage ist am 29. Oktober um 17 Uhr.

Unter dem Oberbegriff „REC ‐ ART“ verbirgt sich eine weitere Variante des Upcycling aus Kunstdrucken und Kunstkatalogen. Was die Auseinandersetzung mit dem Zeitgeist angeht, konfrontiert Stockmann mit einem großen Bild, betitelt mit „Anonymität trifft Lebensfreude“. Es ist die Begegnung zweier Lebenswelten im öffentlichen Raum.

Mit dem Begriff „Raschelnder Rausch“ hat sich Klaudia Anosike aus Wuppertal beworben. Beim Anblick ihrer energetisch leuchtenden Scherenschnitte glaubt man tatsächlich, es im Stillen rascheln zu hören. „Wenn ich schneide, befinde ich mich sehr schnell in einem Zustand der Selbstversunkenheit“, sagt sie über den Entstehungsprozess, der mittels Skalpell von statten geht.

Silhouetten, die in den Raum ragen

Wie das Wort „Cutout“ sagt, nimmt sie aus dem weichen Büttenpapier etwas heraus, statt etwas hinzuzufügen. Diese so entstandenen Silhouetten eines Overalls pflanzlicher Motive schichtet sie übereinander bis dahingehend, dass Teile objektartig in den Raum greifen. Es entfaltet sich ein Gewirr aus Licht und Schatten, das sie durch die Einfärbung mittels sogenannter psychoaktiver Pflanzen forciert, wodurch das Ganze einen malerischen Effekt erhält.

„Meine Arbeiten bestehen aus handgeschöpftem Papier, ausschließlich aus Pilzen und ihren Pigmenten“, erklärt die im niederbayrischen Geiselhöring lebende Food-Fotografin, Rezept- und Kochbuchautorin und gelernte Köchin Tanja Major. Dabei handelt es sich um sogenanntes Mushroom Paper, das sie „Mykobütten“ nennt.

Papier aus Pilzen

Verwendung finden essbare, ebenso wie ungenießbare Pilzsorten, deren Farbigkeiten in die Wandarbeiten einfließen. Fragil und pergamentartig, dabei recht stabil wirken ihre naturnahen Kreationen, die teils dem Scherenschnitt, teils dem Objekthaften verwandt sind.

Seit 2020 ist sie fasziniert von dieser Art der Papiergewinnung, die keiner langen Kochvorgänge bedarf und somit auch energiesparend ist. Das Miteinander von Nachhaltigkeit und bildender Kunst stieß auf viel Interesse und auch Verwunderung darüber, was mit Papieren alles möglich ist.