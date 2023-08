Wasserburg

Opferstockdiebe auf frischer Tat erwischt

Wasserburg / Lesedauer: 1 min

Eine Frau hat am Sonntagnachmittag zwei verdächtige Männer vor der Wasserburger Kirche beobachtet. Sie rief die Polizei an und berichtete, dass die beiden mehrfach in die Kirche gingen und wieder herauskamen und dass einer nun scheinbar „Schmiere“ steht.

Veröffentlicht: 07.08.2023, 12:52 Von: Lindauer Zeitung