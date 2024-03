Ohne Führerschein mit Roller Unfall gebaut

Zu einem Unfall mit einem Roller ist es am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr in Hege gekommen. Eine 66-jährige Frau war laut Polizeibericht mit ihrem Pkw in Richtung Wasserburg unterwegs. Ein 16-Jähriger fuhr mit seinem Roller gleichzeitig an einer Grundstückseinfahrt entlang. Am Ende der Einfahrt wollte er rechts abbiegen, um zu wenden. Dabei missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden Pkw der 66-Jährigen. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Jugendliche nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Beamten brachten ihn daher wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige. Da die Halterin des Rollers, ebenfalls eine Jugendliche, den Unfallfahrer mit dem Roller fahren ließ, obwohl sie wusste, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, eröffneten die Beamten gegen sie ebenfalls noch ein Ermittlungsverfahren wegen Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von 2500 Euro. Verletzt wurde niemand.