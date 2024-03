Oberflächensanierung startet nach Ostern

(isa)- Die Musterfläche auf der Wasserburger Halbinsel zeigt schon seit einigen Monaten, mit welchen Materialien die Wege und Plätze auf der Wasserburger Halbinsel belegt werden. Und, wie die Lampen, Abfallbehälter, Geländer und Bänke aussehen werden.

So richtig los mit den Arbeiten geht es nach Ostern, am Dienstag, 2. April. Der Wasserburger Gemeinderat hatte dafür in seiner jüngsten Sitzung die Bauleistungen der Oberflächen für den Bauabschnitt eins beschlossen. Um den Tourismus zu entlasten ist eine zwölfwöchige Baupause im Sommer geplant. Diese reicht vom Freitag,28. Juni, bis zum Freitag, 13. September, und beginnt damit einen Monat vor den Bayerischen Sommerferien und endet mit diesen.

Fertig soll der erste Bauabschnitt im Dezember sein. Der zweite und abschließende Bauabschnitt ist für das Jahr 2025 geplant. Danach soll die Halbinsel komplett saniert sein.