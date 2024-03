Der Wasserburger Bauausschuss ist sich einig: Das geplante Edeka-Gebäude in exponierter Lage an der LI 16, am Eingang zum Gewerbegebiet, findet grundsätzlich die Zustimmung der Gremium-Mitglieder.

Außergewöhnlich, modern und hochwertig soll die Architektur werden. Aber die geplante Höhe gefällt nicht allen. Und das, obwohl das Gebäude niedriger sein wird als das Nachbargebäude.

Noch bis Ostern steht das Phantomgerüst auf der grünen Wiese am Ortseingang zum Wasserburger Gewerbegebiet und damit genau dort, wohin die Firma Neukauf Hellstern ihren neuen Edeka-Markt bauen will.

Die Firma, die bereits in Wasserburg einen kleinen Edeka-Markt betreibt, will das Geschäft am Bahnhof aufgeben und stattdessen nach Hege umzuziehen. Am Rande des Gewerbegebietes, auf der Fläche zwischen der Schreinerei Rechtsteiner und der Auffahrt zur LI 16, soll ein Vollsortimenter mit einer Verkaufsfläche von 1200 Quadratmetern, entstehen.

Phantomgerüst soll Klarheit bringen

Geplant hat das Sigmaringer Architekturbüro PQ-Planquadrat ein kuchenstückartiges Gebäude, das den Wasserburger Gemeinderat bereits auf seiner letzten Sitzung beeindruckt hatte.

Daran hatte auch der Wasserburger Bauausschuss bei seiner Begehung vor Ort nichts auszusetzen. Gemeinderätin und dritte Bürgermeisterin Beate Meßmer (CSU) hatte auf der Gemeinderatssitzung angeregt, dass die Firma Hellstern ein Phantomgerüst aufstellen lässt.

Dies und die Dimensionen des geplanten Marktes ließen sich nun die Mitglieder des Bauausschusses von dem mit der Planung betrauten Architekten Werner Gaiser erklären. Demnach soll die Zufahrt über die Hattnauer Straße in den Sandgraben erfolgen.

Niedriger als die Nachbarn

Sie führt direkt auf die oberirdisch gelegenen Parkplätze, die vor dem eigentlichen Gebäude liegen. Nach jetzigem Stand soll das Gebäude niedriger werden, als das benachbarte Gebäude der Schreinerei Rechtsteiner. Das Dach des Nachbarn sei 1,74 Meter höher als das des geplanten Edeka-Marktes, erklärte der Architekt.

Beate Meßmer regte an, das Gebäude ein wenig tiefer in das Gelände hinein zu setzten, um es niedriger erscheinen zu lassen. Bauamtsleiter Jens Müller konkretisierte diese Anregung mit einem Wunschmaß von 80 Zentimetern bis zu einem Meter.

Architekt wie auch die Bauherrschaft nahmen die Anregungen an. Grundsätzlich hat eine solche Empfehlung des Bauausschuss jedoch keinen bindenden Charakter.

30.000 Artikel in einem Geschäft

In dem neuen Edeka sollen sowohl hochwertige Produkte, als auch Discounter-Ware verkauft werden. Insgesamt um die 30.000 Artikel sollen hier angeboten werden, statt der sonst üblichen 18.000 bis 20.000.

Zudem wollen Wolfgang Hellstern und sein Sohn Philipp in dem neuen Gebäude eine „Genusswelt“ einrichten, in der es auf 800 Quadratmetern Verkaufsfläche Weine aus der Region, vor allem vom Bodensee, und Spezialitäten aus Schokolade geben wird.

Der Zusammenhang zwischen der Schokolade: Die Firma Hellstern ist auch Eigentümer der traditionsreichen Confiserie Bosch. Zwischen 60 bis 70 Arbeitsplätze werden hier geschaffen. Auch ein kleiner Backshop soll hier unterkommen.