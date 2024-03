Die Wasserburger Jugendlichen bekommen ein neues Basketballfeld. Der Bauausschuss hat nun auf einer Ortsbegehung die „alte Schulwiese“ als passenden Standort befunden.

Es ist schon ein paar Monate her, dass eine Gruppe Jugendlicher auf die beiden Gemeinderäte Beate Meßmer und Stefan Schnell (beide CSU) mit dem Wunsch nach einem Basketballspielfeld zugekommen sind.

Daraufhin hatte der Gemeinderat im Herbst letzten Jahres beschlossen den Jugendlichen diesen Wunsch zu erfüllen. Vier mögliche Standorte standen damals zur Diskussion.

Drei mögliche Standorte

Eine Option ist eine Fläche im Aquamarin. Dort gibt es neben dem Fußballfeld auch ein Beachvolleyballfeld. Das bereits bestehende Minispielfeld eignet sich nicht zum Basketballspielen. Aber unterhalb des Beachvolleyballfeldes wäre noch Platz für den Basketballcourt. Neben dem Vorteil, dass alle drei Spielplätze beieinander wären, besteht ein wesentlicher Nachteil darin, dass wer im Sommer hier spielen will, Eintritt für das Freibad bezahlen muss.

Der Basketballcourt soll auf die „alte Schulwiese“. Bauamtsleiter Jens Müller zeigt bei der Ortsbegehung des Bauausschusses, wohin das Feld soll. Im Hintergrund sind die neue Pausenwiese und die Schule zu sehen. (Foto: isa )

Ein weiterer möglicher Standort lag in der Nähe des Spielplatzes am Eschbach. Der Gedanke war, dass das selten benutzte Boulefeld durch ein Basketballfeld ersetzen werden könnte.

Ein Bikeparcour in Wasserburg?

Als weitere Standortmöglichkeit war ein Reststück vom unteren Teil der schulischen Pausenwiese im Gespräch. Und als vierte Möglichkeit galt das Birkenried. Hier gibt es bereits Überlegungen für einen Bikeparcours, die allerdings momentan auf Eis liegen.

Es wäre schön, wenn der Basketballcourt kommt, bevor die Jugendlichen erwachsen sind. sagte Beate Meßmer auf der jüngsten Bauausschusssitzung.

Das Gremium hatte sich zuvor bei einer Besichtigung vor Ort eine gemeindeeigene Fläche hinter der großen Pausenwiese der Schule angeschaut.

Bei den Wasserburgern ist das Wiesenstück unter der Bezeichnung „alte Pausenwiese“ bekannt. Die infrage kommende Fläche liegt zwischen dem Strandweg und der jetzigen Pausenwiese der Schule, von der sie eindeutig durch einen Zaun sowie Sträucher und Bäume getrennt ist.

Kommt die Zusage vom Landratsamt?

Hier könnte nach Vorschlag von Bauamtsleiter Jens Müller ein sogenannter „Halbplatz“, also ein Korb mit einer halben Spielfläche, gebaut werden. Ein solcher besteht aus einer befestigten Fläche vor einem Basketballkorb. Kostenpunkt, so hatte sich der Bauamtsleiter schon erkundigt, liege bei 20.000 Euro.

Zu klären sei noch, sagte Müller, ob das Landratsamt Lindau sein Okay zu dem Standort gibt. Da er sich jedoch in unmittelbarer Nachbarschaft des großen Spielplatzes befinden würde, sah Müller eigentlich nicht, was in Sachen Naturschutz und Lärmschutz gegen diesen Platz spräche.

Alternativstandort Birkenried

Den einzigen Nachteil brachte Philipp Kritzler (Freie Bürgerschaft Wasserburg) auf das Tapet, als er zu bedenken gab, dass unter dem anvisierten Standort ein zentraler Abwasserkanal läge, den es erst zu sanieren gelte, bevor darauf ein Spielfeld gebaut werde. Das wiederum ist zwar kein Hindernis für den Platz, dafür eine Kostenfrage.

Als Alternativstandort steht nach wie vor das Birkenried zur Diskussion. Wobei hier erst der viel diskutierte Funkmast samt Nebengebäude gebaut sein muss, ehe hier ein Basketballfeld entstehen kann. Bis es soweit ist, wären die Jugendlichen wohl tatsächlich schon erwachsen.