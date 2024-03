Wasserburg hat wieder einen Metzger. Nach knapp zwei Monaten ohne haben die Kunden den Wellhäusers den Laden regelrecht gestürmt.

„So wie hier in Wasserburg sind wir noch nirgends begrüßt worden“, freut sich Nils Wellhäuser am Donnerstag. Zusammen mit seinem Cousin Daniel und vier Mitarbeiterinnen steht der Geschäftsführer hinter der gläsernen Ladentheke und packt Fleischspieße ein, schneidet Wursträdle ab und schöpft Salate.

Nur mit Mühe kann er sich für ein Gespräch loseisen, denn vor der Ladentheke stehen jede Menge Kunden. Und ständig kommen neue hinzu. Auch Bürgermeister Harald Voigt ist dabei. Er hat einen großen Blumenstrauß mitgebracht und heißt die Wellhäusers „herzlich willkommen“. Eine Kundin sagt „schön, dass ihr da seid“. Und aus vorbeifahrenden Autos wird sogar gewunken.

„Wir freuen uns sehr. Das war auf den letzten Drücker“, sagt Sabine Merkle, die ein hübsches Blumengesteck voller Frühlingsblüher überreicht. Ihre Schwägerin Ruth hat eine Flasche Seesecco und Pralinen in der Hand.

Metzger bis nach Österreich kontaktiert

Nachdem im September vergangenen Jahres klar war, dass sich die Metzgerei Forster aus Wasserburg zurückziehen wird, hat sich die Verpächterin auf die Suche nach einer neuen Metzgerei für das Geschäft direkt am Lindenplatz gemacht. Schließlich war in dem Gebäude schon immer eine Metzgerei. Erst die Familie Merkle selbst, dann zehn Jahre lang die Forsters.

„Ich habe alle Metzger im ganzen Landkreis Lindau und sogar bis nach Österreich kontaktiert“, schildert Sabine Merkle ihre Suche und erzählt, dass unter den Angefragten auch die Familie Wellhäuser war. Die hätten zwar „sehr nett“ abgesagt, doch nachdem Freunde der Merkles die Wellhäusers empfohlen hatten, hat Sabine Merkle noch einmal nachgehakt - und war erfolgreich.

Dass es kurz vor knapp doch noch geklappt hat, freut die Hausbesitzerin sehr. „Wasserburg brennt darauf, dass ein Metzger kommt“, weiß sie. Und auch für sie passt alles bestens. Denn so wie die Merkles und dann die Forsters, sind auch die Wellhäusers ein Familienunternehmen.

Die Metzgerei Wellhäuser ist ein Familienunternehmen in der vierten Generation. Ihr Stammsitz ist in Ravensburg. Dort betreiben die Wellhäusers vier Filialen, eine fünfte in Eriskirch. Der Standort Wasserburg ist damit der sechste.

„Das war ja auch höchste Zeit“

Ihr Fleisch stammt, so versichert Nils Wellhäuser, aus eigener Schlachtung und von kontrollierten landwirtschaftlichen Betrieben mit artgerechter Haltung. Alle Ställe böten den Tieren Haltungsstufen mit viel Platz, Auslauf und Beschäftigung. Sogar ein Betrieb mit Strohschweinen sei dabei. Und auch das Futter sei von bester Qualität und natürlich gentechnikfrei.

Der Schlachthof befindet sich in Mengen und die Bauernhöfe lägen allesamt in der Nähe. Dadurch hätten die Tiere nur einen kurzen Transportweg und wenig Stress. Denn, so ist Nils Wellhäuser überzeugt, „Nur wenn es dem Tier gut geht, schmeckt auch das Fleisch.“

Außer einigen wenigen italienischen Spezialitäten stellt die Familie alle ihre Würste und anderen Produkte selbst her. Zu ihren Spezialitäten gehört das Grillsortiment, das im Sommer besonders groß sei.

Neben einem ständig wechselnden Mittagstisch stehen auch in den beiden Selbstbedienungs-Kühlschränken diverse Fertiggerichte zur Auswahl. „Im Winter mehr als im Sommer“, sagt Daniel Wellhäuser. Zudem werden hier auch Wurstwaren in der Dose, Käse aus der Region, sowie „Sparpakete“, etwa mit vier Rückensteaks, angeboten.

„Das war ja auch höchste Zeit“, sagt ein Kunde, der gut betütet aus der Metzgerei kommt. „Ich bin extra aus Lindau hergefahren.“

Ein Dorf brauche einen Metzger, ist sich Schorsch Merkle sicher. „Der gehört dazu wie der Bäcker, der Arzt und die Apotheke.“