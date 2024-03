„Mit dem Segelboot fahre ich meine Freundinnen besuchen“

Das Kunstverein KuBa in Wasserburg zeigt derzeit eine ganz besondere Ausstellung. In den historischen Bahnhofsräumen ist am Osterwochenende Kunst aus Kinderhand zu sehen. Die Wasserburger Künstlerin und Kunstpädagogin Helen Fellner hatte die knapp 100 Schüler der Grundschule Bodolz malerisch ausdrücken lassen, wie es aussieht, „wenn es am schönsten ist“. Dabei ist jede Menge Erstaunliches entstanden, was einen Besuch, und insbesondere auch eine Führung durch die Ausstellung und ihre Geschichten, lohnt.

„Da ist meins.“ „Dort drüben hängt deins.“ „Wo ist meins?“ Unter den 95 Künstlern ist die Aufregung groß, als sie über den Bahnsteig eins gelaufen kommen und die Türe zu den ehemaligen Bahnhofsräumen aufstoßen. Vor ihnen tut sich ein wahres Bildermeer samt gewaltigem Farbenrausch auf. Auf den weißgetünchten Wänden hängen die knallbunten Werke der Bodolzer Grundschüler und lassen aus dem ehemaligen Wasserburger Bahnhof jenen Kunstbahnhof werden, zu dem ihn der Kunstverein Wasserburg einst gemacht hat.

„Ich freue mich, dass ihr mich hier besucht“, begrüßt Helen Fellner die Schüler, mit denen sie das ganze Winterhalbjahr hindurch kreativ gearbeitet hat. Der Corona-Fördertopf „gemeinsam Brücken bauen“ hatte der Bodolzer Grundschule den Kunst-Workshop mit der Kunstpädagogin möglich gemacht. Unter der Überschrift „wenn es am schönsten ist“, hat Fellner die 95 Schüler jene Erlebnisse, Begebenheiten und Träume zeichnen lassen, die ihr Leben schöner machen. Zuerst als Bleistiftskizze, dann als Tusche- oder Federzeichnung, die die Kinder mittels cremiger Acrylfarben, aber auch mit Wasserfarben koloriert haben. Herausgekommen ist ein buntes Vielerlei an Bildern und Motiven. Und weil jedes Kind eine eigene Persönlichkeit ist, einen eigenen Charakter hat und in einem einzigartigen Familienkosmos groß wird, erzählen diese vielen verschiedenen Bilder auch viele verschiedene Geschichten. Ganz abgesehen von den unterschiedlichen Fähigkeiten, die die Kinder mitbringen. „Und die Ergebnisse, die Werke, können sich sehen lassen! Ich bin begeistert“, sagte Fellner bei der Vernissage.

Begeistert sind auch die Kinder. Vor allem, weil ihre Bilder an den Wänden eines „richtigen Museums“ hängen, wie es ein Mädchen auf den Punkt bringt. „Viele Künstler und Künstlerinnen haben hier in den Räumen schon ausgestellt“, sagt Helen Fellner, die selbst Mitglied im Kunstverein Wasserburg ist. Warum also nicht mal eine Ausstellung mit Schülern konzipieren? Dabei gehe es ihr, so erklärt sie, um Wertschätzung. „Es geht ums Gesehen zu werden.“ Was also beschäftigt die Kinder, was wünschen sie sich, was stellen sie sich als „schön“ vor?

„Das bin ich und das bist du“, erklärt Jonas seinem Freund und zeigt auf sein Bild. Dort stehen die beiden Kinder auf einer grünen Wiese. Vom leuchtend blau-roten Himmel herab scheint die Sonne. Eine Schaukel steht darunter. „Zum Schaukeln in den Sonnenuntergang“, sagt Gabriel und erzählt, dass er sich das besonders schön vorstelle. „Am schönsten ist, wenn ich in einem kleinen Wald bin“, sagt Ida, die sich auf ihrem Bild unter Bäumen gemalt hat. In ihrem türkisfarbenen Kleid sieht sie aus wie eine Prinzessin. Eine Gruppe Mädchen kommt angelaufen, Eltern und Großeltern im Schlepptau. Sie bestaunen die Bilder. Ein Vater macht ein Handyfoto. Erst ohne, dann mit den Künstlern. Das ein oder andere Kind greift bei den Osterzöpfen zu, die der Elternbeirat mit Butter und Marmelade bestrichen und auf einer langen Tafel dekoriert hat. Dann geht es weiter, zu den Bildern der anderen. „Ich freue mich, dass die Kinder eine so tolle Erfahrung machen können“, sagt Schulleiterin Martina Bosert, bevor auch sie sich zu einem Rundgang aufmacht.

Auf seinem Bild steht Jonathan mitten auf einem Feld. Am Himmel fliegt ein Zeppelin und eine Dampflock schiebt sich über die Schienen. „Das ist der schönste Platz. Hier sehe ich das alles“, erklärt der Zehnjährige. Und warum steht er ausgerechnet auf einem Feld? „Weil ich in einem Bauernhof wohne.“ Bildet Jonathans Werk die Wirklichkeit ab, in der er lebt, hat Sophia ihre Wünsche aufs Papier gebracht. Zu sehen ist ein See, auf dem ein Segelboot schaukelt. Die andere Hälfte des Bildes nimmt eine grüne Insel ein, auf dessen Kuppe ein einsames Häuschen steht. „Das ist ein Traumort“, sagt die Neunjährige. „In dem Haus wohne ich. Da könnte ich die Ruhe genießen, denn da, wo wir wohnen, fahren viele Autos vorbei und es ist immer so unruhig“, erzählt sie und sagt: „Mit dem Segelboot fahre ich meine Freundinnen besuchen.“

