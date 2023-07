Der bekannte Schriftsteller Martin Walser ist tot. Laut einem Medienbericht starb er am 28. Juli 2023 im Alter von 96 Jahren.

Walser wurde in Wasserburg geboren und lebte in Überlingen-Nußdorf. Er gilt als einer der profiliertesten und prägenden Autoren der deutschen Nachkriegszeit.

Besonders bekannt ist Martin Walser für seinen Roman „Ein fliehendes Pferd“ aus dem Jahr 1978, der zu einem Bestseller wurde und mehrfach verfilmt wurde. Walser thematisierte häufig moralische und ethische Fragestellungen und setzte sich kritisch mit der deutschen Geschichte und Gesellschaft auseinander.

Walser gewann zahlreiche Preise und Auszeichnungen für seine Bücher, darunter den Friedenspreis des deutschen Buchhandels und den Georg-Büchner-Preis. Er stand jedoch auch im Mittelpunkt zahlreicher Debatten. Zuletzt hatte er einen umstrittenen Brief unterzeichnet, der in der Zeitschrift Emma veröffentlicht wurde und gegen Waffenlieferungen an die Ukraine argumentierte.

Mehr dazu in Kürze.