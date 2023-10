Ladesäulen für E-Autos in Wasserburg

Stadtwerke-Geschäftsführer Hannes Rösch hat am vergangenen Mittwoch eine E-Ladestation am Bahnhof und einen Hypercharger (Schnell-Ladestation) auf dem Spieler-Parkplatz P3 an Wasserburgs Bürgermeister Harald Voigt übergeben (Foto: Stadtwerke Lindau): „Damit ist Wasserburg jetzt richtig gut versorgt und kann mit einer hervorragenden Elektro-Lade-Infrastruktur glänzen“, wird Rösch in einer Pressemitteilung zitiert. Das Gemeindeoberhaupt ließ sich zeigen, wie das Laden am Hypercharger abläuft. „Offensichtlich hat sich das neue Gerät in Wasserburg rasend schnell als Geheimtipp herumgesprochen“, verriet Kai Buhl. „Noch bevor die Säule überhaupt gelistet oder veröffentlicht ist, gab es bereits über hundert Ladevorgänge.“