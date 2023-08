Wenn Ulrike Schmiedinger–Schenk durch das Dachgeschoss des alten Malhauses geht, dann ist es, als ob sie ein Stück Familiengeschichte zeigt. Denn ohne ihre Eltern Leni und Alfred Schmiedinger würde es jene kleine Ausstellung dort nicht geben: Sie widmet sich dem aus Wasserburg stammenden Schriftsteller Martin Walser.

Fragt man den Wasserburger Heimatpfleger und langjährigen Museumsleiter Fridolin Altweck nach den Anfängen der Walser–Ausstellung auf der Halbinsel, dann erzählt er, dass der Vorschlag dazu von Alfred Schmiedinger stammte: Als 1984 Martin Walser zum Ehrenbürger von Wasserburg ernannt geworden war, fragte Schmiedinger seine ehrenamtlichen Malhaus–Mitstreiter, ob man nicht im Museum auf der Halbinsel etwas über den immer bekannter werdenden Schriftsteller und Sohn aus der Seegemeinde aufbauen sollte.

„Na ja, eigentlich stammte die Idee von meiner Mutter“, schmunzelt Schmiedinger–Schenk im Gespräch mit der LZ. Sie ist seit vier Jahren Museumsleiterin und damit Altwecks Nachfolgerin. Und führt nun durch die zwar kleine, aber bemerkenswerte Ausstellung. Die ist während der Pandemie–Jahre von den heutigen Museumsverantwortlichen neu gestaltet worden.

Schulkinder verbindet lebenslange Freundschaft

Für Schmiedinger–Schenk sind Walsers „Kindheit und Jugend in Wasserburg“ auch ein Stück eigene Familiengeschichte. Denn ihre Mutter Leni kannte Martin Walser von Kindesbeinen an — als Jahrgänger haben die beiden zusammen in der Grundschule in Wasserburg gelernt und danach nie den Kontakt zueinander verloren.

Die heutige Walser-Ausstellung im Malhaus orientiert sich an seinem Roman „Ein springender Brunnen“ – so gibt es dort auch den im Buch beschriebenen „Wörterbaum“ zu sehen. (Foto: ee )

„Literatur auszustellen, ist wahnsinnig schwierig“, sagt die Museumsleiterin. Zumal das ganze Malhaus–Team aus Ehrenamtlichen bestehe. Doch die widmen sich mit viel Herzblut der Aufgabe, Besuchern den Schriftsteller Martin Walser näher zu bringen.

Heute steht die Ausstellung im Dachgeschoss des Malhauses unter dem Motto jenes Romans, den Walser am intensivsten mit seiner Heimatgemeinde verwoben hat: „Ein springender Brunnen“.

Ein Relikt für seltene Nähe

Ein Kohlesack, eine alte Obstkiste mit der Aufschrift „Bodenseeobst J.Walser & Sohn“ und viele Familienfotos geben einen Einblick in Martin Walsers Kindheit. Auch der „Wörterbaum“ ist dort aufgebaut: „Familiäre Nähe war vor 70, 80 Jahren keineswegs Alltag“, gibt Schmiedinger–Schenk zu bedenken. Wörter zu lernen auf dem Schoß seines Vaters, sei deswegen für den kleinen Jakob aus dem Roman und auch für Martin Walser immer ein besonderer Augenblick gewesen.

Bruno Schenk vor dem Walser-Text „S’Wasserburger Johr...“, der im Malhaus fast eine halbe Wand einnimmt – weil das Gedicht umrahmt ist von Fotos fast aller Jahrgänger des Schriftstellers. (Foto: ee )

Auf der anderen Seite des Dachgeschosses drehen sich die Dokumente um die Jugendjahre Walsers. Da steht auch ein Exemplar jenes altes Fahrrads, mit dem Martin in jungen Jahren regelmäßig nach Nonnenhorn geradelt ist, um seinen Lesehunger zu stillen.

Besonders stolz sind frühere wie heutige Museumsverantwortliche, dass Walser dem Malhaus jene alte Schreibmaschine samt Tisch und Stuhl vermacht hat, auf der seine Frau Käthe alle seine Manuskripte getippt hat. Sie hat einen Ehrenplatz unterm Dach.

Heimatbezogen und humorvoll

Während Martin Walser als Schriftsteller nicht immer unumstritten gewesen ist, hat ihn Ulrike Schmiedinger–Schenk im privaten Umfeld ganz anders erlebt. „Er war heimatbezogen“, stellt sie im Rückblick fest.

Walser habe „sich selber fast immer zurückgenommen“, wenn er zu Besuch in Wasserburg gewesen ist. „Und er war humorvoll, hatte immer ein gutes Wort für einen“. Das ist der Tochter von Walsers Schulfreundin Leni besonders in Erinnerung geblieben.

Sein Gedicht „S’Wasserburger Johr — wia’n as amol gsi isch“, das Martin Walser seinen Jahrgängern gewidmet hat, nimmt in der Ausstellung einen besonderen Platz ein: An der Wand rund um jenen Text sind die allermeisten der alten Wasserburger Freunde mit Fotos verewigt. Natürlich auch Mutter Leni, die ihr ganzes Leben lang eng mit Martin Walser befreundet gewesen ist.

Walser hätte Malhaus gern ein letztes Mal gesehen

„Er ist gerne hierher gekommen“, sagt die Museumsleiterin. Noch im vergangenen Herbst habe er ihrer Familie einen Brief geschrieben. Er habe darin erwähnt, dass er gerne noch einmal das Malhaus besuchen würde — so es seine Gesundheit zulasse. „Da ging es ihm aber schon so schlecht, dass er nicht einmal zur Beerdigung seines jüngeren Bruders Karl nach Wasserburg kommen konnte“, schildert Schmiedinger–Schenk.

Aber sie bewahrt diesen Brief als eine Art Adelsschlag: Das Malhaus direkt am See und die Ausstellung über seine Wasserburger Zeit „haben Martin Walser sehr am Herzen gelegen.“

