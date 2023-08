Die Freunde des Open Air Kinos dürfen sich schon mal freuen. Denn ab dem 11. August gibt es wieder vierzehn Tage lang jeden Abend einen anderen Film unter freiem Sternenhimmel anzuschauen.

Bis zum 24. August zeigt Parktheater–Betreiber Peter Basmann im Aquamarin wieder ein abwechslungsreiches Kinoprogramm mit jeder Menge Komödien, Dramen, Krimis, Romanzen und Action–Filmen auf der Riesen–Leinwand am See.

Mittlerweile gehört das Open Air Kino im Wasserburger Aquamarin schon zum Sommer dazu und hat das Zeug zur Kult–Veranstaltung. Schließlich ist schon allein die Kulisse einzigartig. Auch die Filmauswahl, die Parktheater–Betreiber Peter Basmann zusammen mit der Wasserburger Tourist–Information trifft, kann sich sehen lassen.

In diesem Jahr sind es insgesamt 13 Filme, die auf der riesigen Kinoleinwand am See gezeigt werden. Dabei ist es mittlerweile Tradition geworden, dass die Open–Air–Tage mit dem neuesten Eberhofer–Krimi starten. Heuer ist es das „Rehragout–Rendevouz“, das wieder jede Menge Spaß und Spannung mit Franz und Susi, der Oma, dem Leopold und dem Papa Eberhofer garantiert.

Zwei Termine für bayerische Komödie

Zwar passen gut 350 Zuschauer auf die Liegewiese des Aquamarins, doch gerade beim Eberhofer–Krimi kann es passieren, dass alle Karten ausverkauft sind. Deshalb gibt es in diesem Jahr einen zweiten Termin für den niederbayerischen Kassenschlager. Er wird sowohl am Freitag, 11. August, als auch am Samstag, 19. August, gezeigt.

Für gute Laune dürften auch die anderen Komödien sorgen. So geht es am Samstag, 12. August, mit dem Animationsfilm „Elemental“ lustig, fantasievoll und wie Basmann versichert, mit „tollen Bildern“ weiter. Der Familienfilm handelt von den vier Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft, die in einer Stadt aufeinandertreffen.

Ebenfalls unter das Genre „Komödie“ fällt die Romanze „What´s Love got to do with it?“, am Sonntag, 13. August, der sich mit der Frage beschäftigt, wie man die Liebe findet, die ewig hält.

Film–Premiere am Donnerstag

Lustig dürfte es auch bei „Caveman“, am Mittwoch, 16. August, werden. Das Aufgebot der deutschen Schauspieler, von Martina Hill über Moritz Bleibtreu bis hin zu Wotan Wilke Möhring, ist zumindest verheißungsvoll.

Nach einem Film, der die Lachmuskeln strapaziert, klingt „Enkel für Fortgeschrittene“. Den Film mit Maren Kroymann, Heiner Lauterbach und Barbara Sukowa zeigt Peter Basmann am Donnerstag, 17. August und damit als „Vorpremiere“ noch vor dem bundesweiten Start, drei Wochen später.

„Auf diesen Film freue ich mich schon sehr. Der ist lustig und was für die ganze Familie“, sagt Peter Basmann.

Unter Komödie läuft der französische Film „Die Rumba–Therapie“ am Sonntag, 20. August, ebenso wie der amerikanische Liebesfilm „No Hard Feelings“, am Montag, 21. August.

Auch ein französischer Film ist dabei

Wer es lieber ernst und tiefgründig mag, der kommt sicher bei dem Drama „Im Taxi mit Madeleine“, am Montag, 14. August, auf seine Kosten. Ein französischer Film, bei dem der Zuschauer mitgenommen wird auf eine abenteuerliche Taxifahrt durch das Leben.

Auch der deutsche Film „Oskars Kleid“, am Freitag, 18. August, ist eine Tragikkomödie, in der Florian David Fitz einen Vater spielt, dessen Sohn ein Kleid trägt, das er nicht mehr ausziehen will.

„Was man von hier aus sehen kann“

Dramatisch–skurril dürfte es auch bei „Was man von hier aus sehen kann“, am Donnerstag, 24. August, werden. Immerhin spielt bei dem Film nach der Buchvorlage von Mariana Leky ein Okapi eine nicht unwesentliche Rolle. Mit von der Partie bei dieser deutschen Produktion sind etwa Corinna Harfouch, Rosalie Thomass und Luna Wedler.

Bei Kindern und allen Nintendofans höchst beliebt sein dürfte wahrscheinlich der Animationsfilm „Der Super Mario Bros Film“, am Dienstag, 15. August.

Indiana Jones im Kino

Action, Abenteuer, Spannung und Komödie vereint der neueste Indiana Jones Film „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“, am Mittwoch, 23. August. Ein Film, in dem der 81–jährige Harrison Ford wohl zum letzten Mal den Abenteurer spielt und gegen die Zeit antritt. Übrigens ein Film, den Peter Basmann als „sehenswert“ empfiehlt.

Eine weitere Empfehlung des Kinobetreibers ist „Der Gesang der Flusskrebse“ am Dienstag, 22. August. Das spannende Drama nach der gleichnamigen Buchvorlage überzeuge allein schon durch die „Kraft der Bilder“.