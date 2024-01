Die Baustelle auf der Wasserburger Halbinsel bleibt ein Ärgernis - zumindest für Investor Robert Manhardt und Gastronom Salvatore Marino. Die Wut auf die Gemeinde geht bei beiden sogar so weit, dass sie nun über eine Rückabwicklung des Erbpachtvertrags der „ehemaligen Seekrone“ beziehungsweise eine Geschäftsaufgabe des italienischen Restaurants „Da Salvatore“ ernsthaft nachdenken.

Die Zufahrt zum italienischen Restaurant „Da Salvatore“ ist holprig. Schlaglöcher durchziehen die geschotterte Straße. Wer bei Salvatore Marino etwas essen möchte, der muss einige Unwägbarkeiten in Kauf nehmen - bei dem aktuellen Schmuddelwetter sogar ein paar schmutzige Schuhe. Die Bauarbeiten auf der Halbinsel werden den Restaurantbetrieb und die Belegung der zehn Ferienwohnungen wohl noch länger einschränken.

Manhardt erwirbt ehemalige „Seekrone“ im Jahr 2019

Für seinen Verpächter Robert Manhardt ist es ein nicht enden wollender Albtraum. „So etwas wie in Wasserburg habe ich noch nie erlebt. Ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll“, sagt der Unternehmer. Es sei am Anfang ein vielversprechendes Objekt gewesen. „Als wir die damalige ,Seekrone‘ im Jahr 2019 erworben haben, waren wir voller Tatendrang“, sagt Manhardt. Doch die Ernüchterung sei bald gefolgt.

Robert Manhardt übernahm im Jahr 2019 die ehemalige „Seekrone“ in Erbpacht. (Foto: arc )

Manhardt übernahm die ehemalige „Seekrone“ in Erbpacht. Der Unternehmer verpachtete die „Seekrone“ weiter an Salvatore Marino, der dort ein italienisches Restaurant sowie zehn Ferienwohnungen im ersten Stock betreibt.

Nachdem Manhardt das Gebäude übernahm, musste er dieses zuerst einmal sanieren. Der Brandschutz war nicht auf dem aktuellen Stand. Anschließend kam die Corona-Pandemie und dann begann die Sanierung der Halbinsel. Einen regulären, uneingeschränkten Gastronomiealltag gab es seither nie.

Davon betroffen ist in erster Linie Manhardts Pächter Marino. „Es ist eine Katastrophe“, sagt er. „Ich habe so viel investiert.“ Mehr als 600.000 Euro seien es bislang gewesen. Alles sei ein Minusgeschäft - und Sicht auf Besserung gäbe es nicht.

In diesem Jahr stünden weitere Bauarbeiten rund um sein Restaurant an. Die Gemeinde wolle die Terrasse sanieren, der Parkplatz sei weiter eine Baustelle. Überall Matsch. Dabei würden seine Kunden doch die Ruhe suchen und gemütlich das Essen an der Seenähe genießen wollen. Die Folge: Ausbleibende Übernachtungsgäste in den zehn Ferienwohnungen, weniger Umsatz im Restaurant und schlechte Onlinekritiken wegen des Baulärms. Unter dem Strich bleiben die Umsätze aus, sagt er.

Personalbedarf ist aktuell sehr schwer zu planen

„Ich weiß deshalb nicht mehr, was ich machen soll“, klagt Marino. Aktuell müsste er normalerweise für die Saison das Personal planen. Das gestalte sich jedoch extrem schwer, weil er nicht wisse, wie sich das Geschäft wegen der Bauarbeiten entwickeln würde.

Die volle Pacht, die würde aber trotzdem anfallen. Aktuell zahlt Marino monatlich 17.000 Euro an Manhardt. Das einst gute Verhältnis der beiden belastete das zunehmend. Marino forderte wegen der Unannehmlichkeiten eine Entschädigung in Form einer geringeren Pacht und beauftragte sogar einen Anwalt, um gegen Manhardt vorzugehen.

Zwischendurch angespanntes Verhältnis zwischen Pächter und Verpächter

Das missfiel wiederum Manhardt, der anschließend trotzdem wieder das Gespräch mit seinem Pächter gesucht habe. In der letzten Zeit hat sich das angespannte Verhältnis wieder gebessert. Denn Manhardt kann Marino verstehen und unterstützt ihn weiter.

„Ich fühle mich nicht gut. Wir müssen etwas tun. Ich muss ihm irgendwie helfen“, sagt Manhardt. Der Investor hat in der Gemeinde den Schuldigen gefunden und kritisiert vor allem Bürgermeister Voigt scharf. Dieser war allerdings bei Manhardts Übernahme der „Seekrone“ im Jahr 2019 noch nicht Bürgermeister in Wasserburg.

Manhardt sagt beispielsweise, dass er erst Ende 2022 erfahren habe, dass die Gemeinde am 23. Januar 2023 mit der Sanierung der Kanäle auf der Halbinsel beginnen werde. Anschließend startete die Hafensanierung. Dabei, sagt Manhardt, sei ihm bei der Übernahme der „Seekrone“ im Jahr 2019 versprochen worden, „dass diese Sanierungsarbeiten zeitgleich mit unserer geforderten Eröffnung im Mai 2021 abgeschlossen werden“.

Erst nach einem Treffen mit dem Gemeinderat sei für ihn das Ausmaß ersichtlich geworden - und damit auch die Dauer der Bauarbeiten von circa drei Jahren.

Mangelnder Informationsfluss?

Bereits im vergangenen Jahr wurde die Baustelle auf der Halbinsel heiß diskutiert, weil die Gemeinde zum Ärgernis mancher Gastronomen und Anlieger im Sommer keine Baupause geplant hatte. Wirte und Anlieger seien in persönlichen Gesprächen darüber informiert worden, dass die Gebäude zum Beispiel für Lieferanten „immer anfahrbar sind“, schrieb damals Wasserburgs Bürgermeister Harald Voigt in einer Stellungnahme. Auch eine Infoveranstaltung zur Kanalsanierung habe es gegeben.

Zu dieser sei er nicht einmal eingeladen worden, sagte Manhardt damals. Die Gemeinde habe die Einladung an eine falsche Adresse geschickt. Auch deshalb ist Manhardt der Meinung: Es seien Abmachungen und Vereinbarungen nicht eingehalten worden.

Marino: Jeder sucht Schuld beim Anderen

„Dadurch verschwand das Vertrauen in die Gemeinde“, sagt Manhardt. Auch Marino kritisiert den Informationsfluss der Gemeinde - aber auch das Verhalten von Verpächter Manhardt und der Kommune ihm gegenüber. „Weder von der Gemeinde, noch vom Verpächter, gibt es Hilfe oder ein Entgegenkommen“, sagt Marino. Jeder würde die Schuld beim Anderen suchen. „Und so stehe ich allein da.“

Deshalb überlegt Marino alles hinzuwerfen. „Die beste Lösung wäre doch, eine Abfindung zu erhalten für die Investitionen und rauszugehen“, sagt er und untermauert die Aussage mit einer klaren Forderung: „Wenn ,Da Salvatore‘ bleiben soll, braucht es ein Entgegenkommen, vom Verpächter und von der Gemeinde.“ Marino fühlt sich allein gelassen - von allen Seiten.

Manhardt bringt notarielle Rückabwicklung als Lösung vor

Doch auch Manhardt will eigentlich nur noch weg aus Wasserburg und schlägt der Gemeinde deshalb eine Lösung vor - die auch Marino helfen solle. Er denkt an eine notarielle Rückabwicklung der ehemaligen „Seekrone“.

Von einem Anwalt ließ er bereits die Vertragsunterlagen sichten, der ihm gute Chancen gebe, sollte es zu einem Gerichtsverfahren kommen. So würde Manhardt nicht nur die vorausbezahlte Erbpacht in Höhe von 500.000 Euro von der Gemeinde zurückfordern, sondern auch eine weitere Millionensumme. Zudem solle die Gemeinde den Mietvertrag von Salvatore Marino für einige Jahre übernehmen.

Wasserburgs Bürgermeister Harald Voigt weist mangelnde Transparenz der Gemeinde ab. (Foto: Christian Flemming )

Bürgermeister Voigt weist Anschuldigungen zurück

Die Anschuldigungen von Manhardt und Marino will Wasserburgs Bürgermeister Voigt auch jetzt nicht so stehen lassen: „Sowohl Herrn Manhardt und auch Herrn Salvatore haben wir immer zum Ausdruck gebracht, dass wir mit dem Betrieb des Restaurants ,Da Salvatore‘ sehr zufrieden sind“, sagt Voigt. „Auch wir sind sehr daran interessiert, dass er (Salvatore Marino, d. Red.) seine Tätigkeit hier fortsetzt.“

Den mangelnden Informationsfluss weist Voigt erneut entschieden zurück. „Was die Bautätigkeit auf der Halbinsel betrifft, so sind alle Abläufe öffentlich in Sitzungen kommuniziert und bekannt gegeben worden“, sagt Voigt und führt den Rahmenterminplan an, den der Gemeinderat am 17. Oktober des vergangenen Jahres öffentlich beschlossen hätte.

Voigt: Bauzeitenpläne sind online abrufbar

Zudem sei auch der aktuelle Stand der Bauarbeiten online auf der Webseite der Gemeinde Wasserburg abrufbar. „Nachdem nach der Winterpause nun die Sanierung der Ufermauer im Bauabschnitt 1 startet, werden hierzu auch in den nächsten Tagen die aktuellen Bauzeitenpläne online sein“, sagt Voigt.

Auf vertragliche Vereinbarungen will der Wasserburger Bürgermeister dagegen nicht eingehen - und damit auch nicht auf eine mögliche notarielle Rückabwicklung der ehemaligen „Seekrone“. „Dazu geben wir keine Auskünfte, was vor allem das Vertragsverhältnis zwischen der Gemeinde Wasserburg und dem Erbbauberechtigten Herrn Manhardt betreffen“, sagt Voigt. „Alle Inhalte werden, wie auch sonst im Vertragswesen üblich, nichtöffentlich im Gemeinderat behandelt und beschlossen.“

Abmachung zwischen Verpächter und Pächter sei für Gemeinde nicht beurteilbar

Gibt es dafür ein Entgegenkommen der Gemeinde hinsichtlich der Pacht mit Salvatore Marino? Was intern zwischen dem Verpächter und dem Pächter abgemacht sei, könne die Gemeinde nicht beurteilen, erklärt Voigt.

Sicher scheint momentan deshalb nur eines: Die Zufahrt auf die Halbinsel bleibt erschwert und das „Da Salvatore“ wird weiterhin mit Einschränkungen wegen der Bauarbeiten zu kämpfen haben.