Einem Mann ist an einer Obstplantage sein Auto gestohlen worden. Allerdings hat er einen Fehler gemacht ‐ Und kann jetzt selbst zur Rechenschaft gezogen werden.

Der Mann stellte seinen Geländewagen laut Polizei bei der Plantage ab, um Rodungsarbeiten zu machen. Allerdings zog er den Zündschlüssel nicht aus dem Schloss. Ein bisher unbekannter Täter habe das Auto dann entdeckt und sei damit davongefahren. Bis jetzt konnte die Polizei den Dieb noch nicht finden.

Die Beamten weisen darauf hin, dass der Fahrer den Zündschlüssel immer abziehen und ihn an einem sicheren Ort aufzubewahren muss. Die Straßenverkehrsordnung schreibe sogar vor, dass der Fahrer einen „unbefugten Gebrauch“ verhindern muss, in dem er den Schlüssel abzieht und das Auto abschließt. Sonst wäre ein Bußgeld in Höhe von 15 Euro fällig, schreibt die Polizei.

Ähnlicher Fall

In einem ähnlichen Fall wurde einem Erntehlfer aus Wasserburg vor einigen Wochen auch schon einmal das Auto geklaut. Das Auto war auf einem Hofgelände geparkt, der Fahrzeugschlüssel steckte ebenfalls in dem unversperrten Wagen.