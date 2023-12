So kann es auch gehen. Auf der Info-Veranstaltung der Gemeinde zum geplanten Funkmast ging es sachlich, ruhig und konstruktiv zu. Es sieht danach aus, als könnte es am Ende doch noch eine einvernehmliche Lösung geben.

Gut 200 Bürger waren in die Sumserhalle gekommen, um die Argumente der Bürgerinitiative, des Bayerischen Landeskriminalamts (LKA), der Telekom, einer Umweltmesstechnikerin, der Polizei und der Feuerwehr zu hören und Fragen zu stellen. Alle Seiten machten deutlich: Es geht darum, gemeinsam die beste Lösung für Wasserburg zu finden.

Doch eines wurde an dem Abend auch klar: Es wird auf jeden Fall einen Funkmast für BOS-Technik geben. Und auch an einer weiteren Mobilfunktechnik kommt die Gemeinde nicht vorbei.

Es soll wieder einen Dialog mit dem LKA geben

Es ist ein Thema, das die Wasserburger bewegt. Trotzdem, das zeigte die dreistündige Veranstaltung deutlich: Es ist auch ein Thema, das die Wasserburger nicht spalten soll.

Gut eineinhalb Stunden hatte die Bürgerschaft, um Fragen an die Fachleute zu stellen. Am Ende stellte Bürgermeister Harald Voigt in Aussicht, dem Gemeinderat vorzuschlagen, seinen Beschluss zurückzunehmen, um offiziell das Dialogverfahren mit dem LKA wieder aufzunehmen.

Kim Hellmig von der Bürgerinitiative hat eine Visualisierung des Mastes dabei. (Foto: Isabel de Placido )

Rückblick: Im März hatte der Rat beschlossen, keinen Funkmast südlich der LI 16 zuzulassen, woraufhin das LKA den Dialog mit der Gemeinde beendet und sich ein privates Grundstück gesucht hatte.

Mit einer Rücknahme des Beschlusses verbaue sich die Gemeinde nichts, ist Voigt sicher. „Wir wollen den Dialog, den wir heute Abend begonnen haben, fortführen.“ Bis Ende März sollen sich Gemeinde, Bürgerinitiative, LKA und Telekom auf einen passenden Standort geeinigt haben.

Gemeinde will nicht für misslungene Rettungseinsätze verantwortlich sein

Denn, so betonte der Bürgermeister, „wir als Kommune wollen nicht daran schuld sein, dass Einsätze der Rettungskräfte misslingen, nur weil der Digitalfunk in Wasserburg nicht eingesetzt werden kann.“ Das LKA will den Masten für BOS-Funk auf Wasserburger Gebiet errichten, weil Feuerwehren und andere Rettungskräfte an vielen Stellen in der Gemeinde keinen Empfang haben.

Voigt wiederholte an dem Abend mehrfach, dass „an keiner Stelle im Ort dieser Mast eine Pracht darstellt“. Nach dem letzten Stand plant das LKA einen 29 Meter hohen Mast auf einem Privatgrundstück unterhalb der Höhenstraße, kurz vor dem Dorfeingang. Dieser Standort gefällt weder der Gemeinde noch Bürgern.

Stefan Klein vom LKA ist bereit, das Gespräch mit der Gemeinde wieder aufzunehmen. (Foto: Isabel de Placido )

Bereits in seinen einführenden Worten klärte Voigt die Bürger auf, dass es mittlerweile nicht mehr nur allein um den BOS-Mast geht, sondern dass auch die deutsche Telekom ihre Mobilkapazitäten ausbauen will. Damit keine zwei Funkmasten errichtet würden, plädierte der Bürgermeister für einen BOS-Funkmasten inklusive Mobilfunk auf einem gemeindlichen Grundstück.

„Wir wollen einen sicheren BOS-Funk in Wasserburg, ohne die Schönheit unseres Ortes, unsere Gesundheit oder unsere Lebensqualität zu gefährden“, sagte Kim Hellmig, der im Namen der Bürgerinitiative (BI) sprach. Voigt hatte die Bürgerinitiative mit ins Boot geholt und mit ihr gemeinsam den Infoabend vorbereitet.

In seinem Redebeitrag betonte Hellmig, dass es darum gehe, gemeinsam die beste Lösung für Wasserburg zu finden. Anhand von Fotomontagen, die den Funkmast aus verschiedenen Perspektiven zeigte, veranschaulichte er, dass ein solcher die „Schönheit und Einzigartigkeit Wasserburgs“ dauerhaft zerstöre. Zudem befürchtet er einen Wertverlust von Grundstücken, Image- und Tourismusschaden sowie einem Verlust an Lebensqualität.

Verwaltung soll alternative Standorte prüfen

Mobilfunkstrahlung durch eine von der Telekom angebrachte Technik berge zudem Gefahren für die Gesundheit, glaubt er. Zudem geht die Bürgerinitiative davon aus, dass der BOS-Mast wegen der zusätzlichen Mobilfunktechnik noch höher wird.

Die Verwaltung solle nicht nur alternative Standorte prüfen, sondern auch ein Mobilfunkvorsorgekonzept erstellen lassen. Bei diesem rund 10.000 Euro teuren Konzept sucht ein unabhängiger Gutachter Standorte in der Gemeinde, von denen aus zwar das Mobilfunknetz funktioniert, aber die Strahlenbelastung gering sei, erklärte Stephanie Zeller.

Rund 200 Wasserburger kommen zur Informationsveranstaltung. (Foto: Isabel de Placido )

Die Elektro- und Informationstechnikerin und Baubiologin aus Füssen, die selbst keine solchen Gutachten erstellt, war von der Bürgerinitiative eingeladen worden. Wie Hellmig betonte auch sie, dass es wichtig sei, mit dem LKA wieder in ein Dialogverfahren zu treten.

Dieses wieder aufzunehmen, dagegen hat Stefan Klein vom LKA nichts. In seinen Ausführungen erklärte er jedoch, dass es keinen Weg vorbei an einem BOS-Mast in Seenähe und damit südlich der LI 16 gebe. Den Standort auf dem Privatgelände habe das LKA nur deswegen ausgesucht, weil der Gemeinderat den Standort im Birkenried verweigert habe.

Dass die Telekom aufspringt, ist Zufall

Dass nun die Telekom den Mast auch für sich nutzen wolle, sei dem Zufall geschuldet. Denn zunächst habe das LKA bei der Telekom nach einem Grundstück angefragt. Dadurch kam heraus, dass die Telekom ebenfalls gerade dabei sei, einen Standort für einen Mobilfunkmast zu suchen. „Zwei Masten sind die schlechtere Alternative für Wasserburg“, sagte Klein. Höher würde der Mast dadurch nicht.

Christoph Huber von der Telekom erklärte, dass die Telekom mit einer weiteren Mobilfunktechnik in Wasserburg nicht ihr Netz, sondern vor allem ihre Leistungskapazität ausweiten wolle. „Die Datennutzung steigt rasant“, sagte er . Sollte eine Mitnutzung des BOS-Mastes nicht möglich sein, stellt die Telekom einen eigenen, 15 Meter hohen Mast, auf ihr Gebäude, direkt neben dem aktuell anvisierten Grundstück des LKA. Grundsätzlich, so Huber, sei das Ziel der Telekom „den Mobilfunkausbau im Konsens mit der Gemeinde zu machen“.

Dass sie den BOS-Mast dringend brauchen, um bei Einsätzen mit allen anderen Rettungskräften im Gespräch zu sein, das machten sowohl Paul Sporrädle, Kreisbrandinspektor des Landkreis Lindau, als auch Michael Jeschke, Leiter der Lindauer Polizeiinspektion, klar: „Wir sind die Nutzer dieses Funks. Wir brauchen ihn für Sie.“

Wäre der Kirchturm eine Alternative?

War für die Bürgerfragen eigentlich nur eine Stunde vorgesehen, so wurden daraus gute 90 Minuten. Die Wasserburger treibt die Standortfrage, aber auch die gesundheitlichen Aspekte des Mobilfunkes um. Ob es ein Mobilfunkvorsorgekonzept geben wird, müsse der Gemeinderat entscheiden, erklärte Bürgermeister Voigt.

Mehrere Bürger und Mitglieder der Bürgerinitiative wollten wissen, ob der Kirchturm von St. Georg als Standort für die BOS-Technik geeignet sei. Das ist er laut Klein aus Denkmalschutzgründen nicht. Auch eine weitere Standortalternative bei der alten Müllkippe verneinte er mit Hinweis auf die dortige Biotopfläche. Und das Dach der Sumserhalle komme aus statischen Gründen nicht in Frage.

Eine Absage erteilte er auch der Glasfaser als Alternative zu Funk. Diese Technik sei zu teuer und zu schadenanfällig. BI-Mitglied Roman Schäfler forderte LKA und Telekom dazu auf, sich nochmal Gedanken über einen besseren Standort zu machen, und zwar gemeinsam mit der Gemeinde.