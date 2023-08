Nach Jahren des Leerstands ist wieder Leben in die Wilhelmshöhe eingezogen. In dem beliebten Ausflugslokal mit angeschlossenem Hotel kochen Ludmilla und Paul Nasin deutsche und osteuropäische Hausmannskost für ihre Gäste.

Viele Jahre lang war die Wilhelmshöhe in Reutenen ein beliebtes Ausflugslokal für Spaziergänger und Radfahrer. Den Anfang vom Ende dieses Gasthauses, in dem einst sogar König Wilhelm von Württemberg logiert haben soll und in dem später Musikanten eine kostenlose Mahlzeit für ein Ständchen bekamen, läutete der Einzug eines Hostels ein. Im Seehostel bekamen nur noch die Gäste etwas zu essen.

Als der Eigentümer nach fünf Jahren den Pachtvertrag nicht mehr verlängert hatte, stand die Wilhelmshöhe leer. „Drei Jahre lang war hier niemand drin“, weiß Ludmilla Nasin und erzählt, dass sie das Gebäude erst einmal renovieren und komplett neu möblieren mussten, bevor sie und ihr Mann die Wilhelmshöhe im Januar eröffnet haben.

Plötzlich wird der Traum wahr

Das Ehepaar stammt aus Karlsruhe. Ludmilla Nasin arbeitete dort bei einem Zahntechniker, ihr Mann Paul fuhr Senioren zum Arzt oder zum Einkaufen, als sie ein interessantes Angebot unterbreitet bekamen. „Eine Anwaltskanzlei fragte mich, ob ich nicht ein kleines, schnuckeliges Hotel mit Gastro übernehmen möchte.“

Sie wollte. Zumal Ludmilla Nasin schon immer nebenbei in der Gastronomie gearbeitet hatte. „Im September (2022) haben wir es angeguckt und im November alles klargemacht“, sagt die 45–Jährige. Eine Karlsruher Anwaltskanzlei betreut die Wilhelmshöhe, von der es heißt, sie habe einen russischen Besitzer. „Wir haben gedacht, wir übernehmen das und haben unsere Jobs gekündigt und sind hierher gezogen.“ Das war im Dezember. Der Vertrag der Nasins läuft für die nächsten fünf Jahre und damit also bis 2028.

„Ich bin sehr experimentierfreudig und liebe kochen“

„Es war schon immer mein Wunsch, ein kleines Restaurant zu haben. Jetzt hab ich eins und ein kleines Hotel dazu.“ Fünf Doppelzimmer und ein Einzelzimmer hat das Traditionsgasthaus, das zwischen 1905 und 1907 auf der luftigen Anhöhe vor den Toren Lindaus erbaut wurde.

Die besten Voraussetzungen für ein gutes Gelingen bringt Ludmilla Nasin schon mal mit: „Ich bin sehr experimentierfreudig und liebe kochen.“ Daher bekommen die Gäste des Restaurants und des Biergartens mit dem schönen Blick „eine bunt gemischte Küche“ nach deutschen und osteuropäischen Rezepten serviert.

Es gibt Borschtsch und Pelmeni, aber auch Schnitzel und Bouletten

Osteuropäisch, weil Ludmilla in Kasachstan geboren und aufgewachsen ist und Paul in Sibirien. Und deutsch, weil die beiden vor 30 Jahren als Spätaussiedler nach Deutschland gekommen sind. So stehen Borschtsch und Pelmeni ebenso auf der Speisekarte wie Schnitzel und Bouletten.

„Bei uns gibt es gut bürgerliche Küche ohne Schnickschnack zu fairen Preisen und mit guten Portionen“, fasst Ludmilla Nasin das zusammen, was die Gäste in der Wilhelmshöhe erwartet. Gekocht wird frisch, Tiefkühlprodukte kommen bei den Nasins nicht auf den Tisch.

Das Feedback der Gäste sei bisher durchweg positiv, freut sich die Wirtin, die in der Gaststätte Platz für 50 Gäste hat und im Biergarten für 60. Das Hotel sei bis Oktober ausgebucht.

Was sonst noch alles geplant ist

Gibt es momentan noch an den Wochenenden Gegrilltes, plant Ludmilla Nasin für die kältere Jahreszeit eine Herbst– und Winterkarte, außerdem möchte sie Weihnachtsessen anbieten und draußen sogar einen Glühweinstand. Zudem überlegt sie Frauennachmittage einzuführen, bei denen sich junge Mütter austauschen können. Im Kopf hat sie auch Plätzchenbackaktionen für Kinder. Aber auch Musikabende hält sie als durchaus geeignet, um die Wilhelmshöhe auch künftig mit jeder Menge Leben zu füllen.