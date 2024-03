Wasserburg packt an. Insbesondere die lang diskutierte und im vergangenen Jahr begonnene Halbinselsanierung hat die Wasserburger Politik samt Verwaltung ziemlich beschäftigt. Darüber und über zahlreiche andere Projekte, die die Gemeinde im vergangenem Jahr vorangebracht hat, hat Bürgermeister Harald Voigt auf der Bürgerversammlung in der Sumserhalle über 100 Bürgern Bericht erstattet. Aufreger waren keine dabei.

Visueller Höhepunkt des zweistündigen Abends war der fotografische Rückblick, mit dem die Verwaltung das in Bilder fasste, was zuvor besprochen wurde. Auch in diesem Jahr bekamen die Besucher wieder eine Informationsbroschüre zur Hand, in der all jene Zahlen, Fakten, Ereignisse und Entwicklungen schriftlich festgehalten sind, über die der Bürgermeister in seinem Jahresbericht mündlich berichtete.

„In Wasserburg tut sich was“, sagte Harald Voigt zu Beginn der Bürgerversammlung. Was genau, das erfuhren 115 Bürger im Laufe des rund eineinhalbstündigen Berichts des Bürgermeisters über die Arbeit der Verwaltung im vergangenen Jahr. Am Ende sollte er zu dem Schluss kommen: „Wir sind eine Gemeinde, die nicht rumjammert, sondern anpackt, die inzwischen wieder Entscheidungen trifft und nicht verschiebt, und die entschlossen und vor allem geschlossen die Herausforderungen der Zukunft angeht.“

Angepackt hat die Gemeinde die seit Jahren diskutierte Halbinselsanierung. Eines jener Hauptthemen, die die Verwaltung wie auch den Gemeinderat das ganze Jahr über beschäftigt hatte. Dazu gehörte auch die Sanierung der Kanäle, von denen seit 2011 bekannt war, dass sie marode sind. Insgesamt drei Millionen Euro habe diese Maßnahme gekostet, sagte Voigt und stellte in Aussicht, dass die Arbeiten in der Mooslachenstraße im April und in der Halbinselstraße im Mai beendet sein werden. „Dann ist die Asphaltdecke wieder drauf“, versprach er. Eine Verzögerung von rund drei Wochen gibt es deswegen, weil wegen nicht existierender Spartenpläne, vieles in „Handarbeit“ erledigt werden müsse. Kleines Trostpflaster für die Anlieger: Sie werden kostenfrei an die neue Regenwasserleitung angeschlossen. Außerdem haben jetzt alle neue Kanäle, Wasser- und Strom- und Gasleitungen zur Verfügung. Und Leerrohre für das schnelle Internet sind auch gelegt.

Den Zuschlag für den Glasfaserausbau hatte der Gemeinderat im vergangenen Jahr der TK-Lindau gegeben. Das Unternehmen will in den nächsten zwei bis drei Jahren ganz Wasserburg mit Glasfaser versorgen, ohne dass dies der Gemeinde Geld kostet. Nachdem die Basis im Untergrund hergestellt war und auch die seit langem notwendige Hafenausbaggerung gemacht ist, hat jetzt auch die eigentliche Halbinselsanierung begonnen. Gestartet wurde mit der Ufermauer, die bis Juni fertig sein soll. Nach einer zweieinhalbmonatigen Baupause während der Sommersaison gehe es am 16. September weiter mit der Hafenpromenade und dem Schlossplatz. Beendet wird dieser erste Bauabschnitt zum Ende des Jahres. Die Kosten liegen, so Voigt, bei rund 5, 2 Millionen Euro, wobei die Gemeinde dafür eine Förderung von 3,75 Millionen Euro bekommt. Ist dann auch der Bauabschnitt II fertig, was für das Jahr 2025 anvisiert ist, ist Wasserburg mit seiner vom Tourismus geprägten Wirtschaft, einen Riesenentwicklungsschritt weiter. Ganz neu ist die Entscheidung, dass der Parkplatz auf der Halbinsel wegfallen soll. „Wegen der Sichtbeziehung“, wie Voigt erklärte. Neu ist auch, dass Autos in Zukunft nur noch zu bestimmten Zeiten auf die Halbinsel fahren dürfen. Wie bereits im letzten Jahr werden die Promenadenkonzerte auch heuer wegen der Halbinselsanierung nur eingeschränkt stattfinden, dafür aber wieder abends, statt wie früher, vormittags. Komplett abgesagt sind hingegen die Kreativmärkte.

Zweites großes Thema, das die Politik beschäftigt hat und noch immer beschäftigt, ist die Kinderbetreuung. Hat die Gemeinde mit der Neueröffnung einer Krippe in der Nonnenhornerstraße 2023 mehr Betreuungsplätze geschaffen und erreicht, dass nun alle Krippen- und Kindergartenkinder einen Platz haben, steht eine Lösung der Grundschulbetreuung noch aus. Denn ab 2026/2027 haben auch die Grundschulkinder einen Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung. Zwar arbeite der Gemeinderat zusammen mit der Schule an einer Lösung, versicherte Voigt, verhehlte aber seinen Ärger über die Bundespolitik nicht. Allerdings kündigte der Bürgermeister an, dass wegen der gestiegenen Personal- und Energiekosten die Eltern schon jetzt mit höheren Betreuungskosten rechnen müssen. Der Gemeinderat werde Anpassungen in einer seiner nächsten Sitzungen beschließen.

In Atem gehalten hatte nicht nur die Politik, sondern auch die Bürger das Thema Funkmast. Nach langem Ringen um einen geeigneten Standort für den Mast, haben Gemeinde, die verantwortliche Stelle und Bürgerinitiative sich auf das Birkenried geeinigt. Voigt lobte ausdrücklich die „sachliche und konstruktive Zusammenarbeit“ mit den Akteuren der BI und kündigte an, dass der Gemeinderat in seiner Maisitzung den ganz genauen Standort im Birkenried festlege.

Neben den großen Hauptthemen zählte Voigt noch zahlreiche weitere Neuerungen und Projekte des vergangenen Jahres auf, die ihren Teil zur Entwicklung der Gemeinde beitragen. Angefangen damit, dass die Verwaltung zahlreiche Dienstleistungen nun auch online anbietet und die Friedhofsmauer saniert ist, über die neu eingeführten Parkgebühren, die neuen E-Ladesäulen am Bahnhof, die Umstellung der Straßenlaternen auf LED sowie das Nahwärmenetz, das geplant ist, bis hin zur Sportplatzsanierung des TSV Hege und der Neugestaltung des Hattnauer Dorfplatzes. Neu in der Gemeinde tut sich zudem, dass es einen Wechsel beim Metzger gibt und dass die Pläne vorgestellt wurden für den neuen Edeka in Hege. Hierzu hatte sich Roland Gamisch im Vorfeld zur Bürgerversammlung eine bessere Radweganbindung nach Hege gewünscht. „Wir werden das im Hinblick auf eine Verbesserung des Radwegenetzes grundsätzlich prüfen und in die Verkehrsplanung zur Erschließung des neuen Verbrauchermarktes einfließen lassen“, antwortete Voigt dem Bürger.

Dass sich Wasserburg seine Entwicklung samt vieler Investitionen leisten kann, bestätigte der Bürgermeister und erklärte, dass die Gemeinde heuer sogar schuldenfrei sein wird. Allerdings nicht für lange. Für die Halbinselsanierung, aber auch um die Ganztagesbetreuung der Grundschulkinder zu ermöglichen, muss Wasserburg ab 2025 „sicherlich“ Kredite aufnehmen.