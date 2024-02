Hunderte zieht das Funkenfeuer im Birkenried in seinen Bann

Winter adé

Hunderte zieht das Funkenfeuer im Birkenried in seinen Bann

Wasserburg / Lesedauer: 1 min

Der Nieselregen am Samstag kann dem Holz des Wasserburger Funkens kaum etwas anhaben, das Feuer brennt lichterloh, und die Hexe geht alsbald in Flammen auf. (Foto: Christian Flemming )

In Wasserburg gelingt die Vertreibung des Winters schon am Samstag. Zumindest deuten die Prognosen vom Ablauf her darauf hin.