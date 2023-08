Wohnungsknappheit

Denkmalschutz und Vorzüge für Einheimische: Darum stehen Wohnungen leer

q Lindau

Wenn Wohnungen in bester Lage leer stehen ist das ärgerlich, suchen doch viele gerade so ein Objekt zu Miete. Eine Expertin verrät, was die Gründe der Eigentümer sind.