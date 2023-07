Wasserburg

Herrenloses SUP auf dem See aufgefunden

Wasserburg / Lesedauer: 1 min

Für weitere Fragen zur Kennzeichnung von Booten und Wassersportgeräten stehen die Beamten der Dienstgruppe See der Lindauer Polizeiinspektion unter der Nummer 08382/9100 zur Verfügung. (Foto: Friso Gentsch/dpa )

Ein Motorbootfahrer hat am Sonntagvormittag gegen 10. 30 Uhr ein auf dem See vor Wasserburg ein herrenloses treibendes Stand–Up–Paddle (SUP) gefunden.

Veröffentlicht: 24.07.2023, 16:26 Von: Lindauer Zeitung