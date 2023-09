Die Gemeinde Wasserburg will ihren Hafen ausbaggern lassen. Das Zeitfenster ist eng: Spätestens Mitte Oktober muss alles fertig sein. Die Ausschreibung für die Arbeiten war erfolgreich. Doch bevor es losgehen kann, fehlt noch ein entscheidender Schritt.

Die wasserrechtliche Genehmigung, die fürs Ausbaggern des Hafens nötig ist, habe die Gemeinde Anfang August erhalten, sagt Bauamtsleiter Jens Müller. Daraufhin hat die Gemeinde Bootsbesitzer aufgefordert, ihre Liegeplätze im Wasserburger Hafen zu räumen.

Bis zum 15. Oktober will Wasserburg die Hauptrinne des Hafens (markierte Fläche) ausbaggern lassen. (Foto: Zimmermann Ingenieurgesellschaft mbH )

Dass das Hafenbecken ausgebaggert werden soll, ist nichts Neues. Dies steht schon seit Jahren im Raum, denn der Hafen verlandet zusehends. Grund dafür sind die Strömungen des Sees, durch die Sand, Holz, Sedimente und Muscheln in die Wasserburger Bucht getrieben werden. Bei Niedrigwasser laufen die Boote auf Grund.

Das Zeitfenster für die Aktion ist vorgegeben: „Wegen der Brutzeit der Fische müssen wir am 15. Oktober fertig sein“, sagt Jens Müller.

Gemeinderat entscheidet am Dienstag

Trotz des knappen Vorlaufs sei die Ausschreibung für die Arbeiten erfolgreich gewesen. „Wir prüfen gerade die Rückläufe.“ In einer nicht-öffentlichen Sitzung am Dienstag soll der Gemeinderat dann entscheiden, welche Firma den Zuschlag bekommt.

Wie viele Bootsbesitzer ihre Schiffe bisher aus dem Wasserburger Hafen abgeholt haben, kann Müller nicht sagen. „Man kann aber auch ein bisschen rangieren“, sagt er. Außerdem verschiebe sich der Starttermin für die Ausbaggerung leicht auf Mitte September, wenn die Saison ohnehin dem Ende zugehe.

„Technisch ist alles abgesprochen“, sagt Müller, der die gute Zusammenarbeit zwischen Gemeinde, Seglern, Segelschule, Fischern und Feuerwehr lobt. Nun fehlt nur noch der Beschluss vom Gemeinderat.

Zu den Kosten, die die Firmen für die Ausbaggerung verlangen, sagt Müller auf Nachfrage nichts. Dazu will er sich erst kommenden Mittwoch äußern, wenn der Beschluss des Gemeinderats gefallen ist.

Anfang dieses Jahres hat die Gemeinde ein Gutachten in Auftrag gegeben. Es ergab, dass es rund 800.000 Euro kosten würde, das gesamte Hafenbecken auszubaggern. Zu viel für die Gemeinde allein. Deshalb bemühte sich die Verwaltung darum, Fischereigenossenschaft, Segelclub und Segelschule mit ins Boot zu holen.

Wie viel Geld die Gemeinde für die Aktion bereit hält

Der Wasserburger Gemeinderat hat für die Ausbaggerung des Hafens bereits 150.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Und die Fischereigenossenschaft sagte mit 120.000 Euro eine Summe zu, die sie seit mehr als zehn Jahren genau für diesen Zweck angespart hatte. Die Segler wollen sich nur für jenen Bereich an den Kosten beteiligen, in dem sie auch tatsächlich Segelboote haben. Zusätzlich bemüht sich die Verwaltung um Fördermittel. Mit deren Zu– oder Absage rechnet sie aber erst nach der Landtagswahl.

Mit dem Geld, das jetzt schon zur Verfügung steht, will die Gemeinde nun zunächst den wichtigsten Teil des Hafens ausbaggern lassen: „Von der Mole bis nach dem Gästesteg“, erläutert Müller.

Ausgebaggert werden rund 60 Meter in das Hafenbecken hinein und damit rund ein Drittel des Hafens. Das ist laut Bürgermeister Harald Voigt die Hauptrinne. Sie sei wichtig für die Berufsfischerei und die Feuerwehr. „Der Rest wird gemacht, sobald die Finanzierung steht“, sagte er kürzlich im Gespräch mit der LZ.

Ein wesentlicher Kostentreiber ist zumindest schon einmal vom Tisch. Ein Gutachten bescheinigt, dass der Boden im Hafenbecken, so gut wie gar nicht belastet ist. Daher darf das Material im See verklappt werden und muss nicht teuer auf eine Deponie gefahren werden. Im Anschluss an die Aktion soll dann die Sanierung der Hafenmauer beginnen.